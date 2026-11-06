JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach einem Investorengespräch auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die Kernbotschaft sei Zuversicht für den Fünfjahres-Wachstumsplan des Übertragungsnetzbetreibers gewesen, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei verbunden mit beträchtlichen langfristigen Chancen. Der konkrete Investitionsmix für die Zeit nach 2030 müsse sich in Abhängigkeit von den politischen Rahmenbedingungen aber noch entwickeln./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 14,89EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

