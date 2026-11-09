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    Apple droht nach Rekordjahr die Ernüchterung

    Das Ende naht

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    Apple trotzt dem Tech-Ausverkauf und feiert ein Rekordjahr. Doch ein Analyst warnt vor einem baldigen Ende des Erfolgs.

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    Das Ende naht - Apple droht nach Rekordjahr die Ernüchterung
    Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

    Während zahlreiche Technologiekonzerne unter den wachsenden Zweifeln am KI-Boom leiden, gehört Apple zu den großen Gewinnern an der Wall Street. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 27 Prozent zugelegt. Doch die Investmentbank Daiwa Capital Markets warnt jetzt vor einem möglichen Ende der Erfolgsserie.

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    Daiwa-Analyst Louis Miscioscia sieht für Apple zunehmend schwierige Zeiten kommen. In seiner Analyse warnt er, dass die Erfolgsserie der Apple-Aktie nur noch bis April 2027 anhalten könnte. Danach dürften die Herausforderungen für den Konzern deutlich zunehmen.

    Die beiden kommenden Geschäftsquartale bis Dezember und März sollten nach Einschätzung des Analysten noch solide ausfallen. Dafür dürften vor allem bestehende Lieferrückstände und die Auffüllung der Lagerbestände im Handel sorgen.

    Danach werde es jedoch schwieriger. Miscioscia verweist insbesondere auf anspruchsvollere Vorjahresvergleiche und steigende Kosten für Speicherchips.

    Trotz seiner Warnung bleibt Daiwa grundsätzlich optimistisch. Die Investmentbank bestätigte ihre Einstufung "Outperform" und erhöhte das Zwölfmonatskursziel für Apple von 335 auf 375 US-Dollar.

    Rekordumsatz von fast 479 Milliarden US-Dollar

    Dabei könnte die Ausgangslage für Apple kaum besser erscheinen. Erst letzte Woche präsentierte der Technologiekonzern seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Fiskaljahr 2026 und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Der Jahresumsatz kletterte um 15 Prozent auf 478,8 Milliarden US-Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert.

    Allein im vierten Geschäftsquartal erwirtschaftete Apple einen Umsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.

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    Steigende Chipkosten bedrohen Apples Gewinnmargen

    Besonders kritisch bewertet Daiwa die Entwicklung der Speicherpreise. Die steigende Nachfrage nach Speicherchips und anhaltende Lieferengpässe bei wichtigen Hardwarekomponenten könnten Apples Geschäft im kommenden Jahr erheblich belasten.

    Apple steht vor einer historischen Herausforderung

    Für zusätzliche Skepsis sorgt ein Blick auf die Vergangenheit. Wie der Daiwa-Analyst hervorhebt, ist es Apple seit dem Geschäftsjahr 2015 nicht mehr gelungen, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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