Tech-Crash wie zu Corona: "Goldene Kaufgelegenheit"

Der Ausverkauf bei Technologieaktien wie Nvidia und AMD hat Anleger am Donnerstag aufgeschreckt. Doch der bekannte Tech-Analyst Dan Ives sieht darin eine historische Kaufchance. Trotz politischer Risiken dürfte der milliardenschwere Ausbau der Künstlichen Intelligenz weitergehen. Anleger könnten deshalb gerade jetzt bei ausgewählten Technologiewerten zugreifen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Nasdaq Composite verlor am Donnerstag 5,5 Prozent. Auslöser waren Sorgen, dass die Demokraten nach ihrem Wahlsieg den Ausbau von KI-Rechenzentren in den USA bremsen könnten. Mehrere Wahlsieger hatten sich im Wahlkampf kritisch zu neuen Rechenzentren geäußert.

Dan Ives hält diese Sorgen allerdings für übertrieben. Der Partner und Managing Director von Yorkville Ives & Co. vergleicht den jüngsten Ausverkauf mit den Börsenverlusten während der Corona-Krise im März 2020 und nach Trumps Zollankündigungen im April 2025. Beide Male hätten sich die Rückschläge als "goldene Kaufgelegenheiten" erwiesen, um auf die Gewinner der Technologiebranche zu setzen. "Diesmal ist es genauso", schrieb Ives in einer Mitteilung an seine Kunden.

KI-Investitionen bleiben auf Milliardenkurs

Zwar könnten die politischen Mehrheitsverhältnisse den Ausbau der KI-Infrastruktur etwas verzögern. Ives erwartet deshalb, dass die Investitionsdynamik der großen Technologiekonzerne bereits 2027 ihren Höhepunkt erreicht: "Die 'Blue Wave' führt dazu, dass das Wachstum der Investitionsausgaben der Big-Tech-Unternehmen im Jahr 2027 seinen Höhepunkt erreicht – statt [...] 2028 oder 2029 –, doch das bedeutet nicht, dass Weihnachten ausfällt, und die KI-Revolution wird weiter voranschreiten, nur in einem langsameren Tempo."

In den kommenden Jahren dürften die gesamten Investitionen rund um Künstliche Intelligenz weiterhin zwischen 3 und 4 Billionen US-Dollar erreichen. Allein 2027 könnten die großen Technologiekonzerne mehr als 1 Billion US-Dollar in KI investieren.

Auch die geplanten Rechenzentren sieht Ives nicht grundsätzlich gefährdet. Bereits genehmigte und im Bau befindliche Projekte würden nicht gestoppt. Das gelte ausdrücklich auch für Texas. Damit dürfte der Großteil der geplanten Rechenzentren in den kommenden 18 Monaten tatsächlich entstehen.

Für Ives bleibt der KI-Boom damit intakt. Der jüngste Kursrutsch könnte sich aus seiner Sicht erneut als Gelegenheit erweisen, um langfristig auf die Gewinner der Technologiebranche zu setzen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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