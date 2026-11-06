Börsenstart USA - 06.11. - US Tech 100 stark +2,01 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der States 30 steht bei 51.391,50 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: NVIDIA +6,66 %, Caterpillar +3,62 %, Amazon +3,00 %, Cisco Systems +2,05 %, Walmart -1,09 %
Flop-Werte: The Home Depot -1,44 %, Salesforce -1,31 %, Sherwin-Williams -1,24 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:25) bei 27.177,22 PKT und steigt um +2,01 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +11,67 %, Moderna +11,08 %, Nebius Group Registered (A) +9,58 %, Rocket Lab Corporation +8,72 %, Intel +8,60 %
Flop-Werte: Microchip Technology -4,78 %, Axon Enterprise -4,20 %, Thomson Reuters -4,13 %, Monster Beverage -3,91 %, Roper Technologies -3,15 %
Der States 500 bewegt sich bei 7.419,17 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: Coherent +14,06 %, SOLVENTUM +13,64 %, Advanced Micro Devices +11,67 %, Moderna +11,08 %, CIENA +9,92 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -9,38 %, Microchip Technology -4,78 %, Erie Indemnity (A) -4,31 %, Insulet -4,29 %, Axon Enterprise -4,20 %
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