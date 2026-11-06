🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    13,5 Millionen Euro für El-Niño-Vorbereitung in Afrika

    EU

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • EU stellt 13,5 Millionen Euro für Afrikas Vorsorge
    • Geld stärkt Evakuierung, Gesundheit und Ernährung
    • El Niño könnte Wetterfolgen in Afrika verschärfen
    EU - 13,5 Millionen Euro für El-Niño-Vorbereitung in Afrika
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Damit sich das östliche und südliche Afrika besser auf das vermutlich folgenreiche Wetterphänomen El Niño vorbereiten kann, stellt die EU 13,5 Millionen Euro bereit. Das Geld soll in besonders gefährdeten Gebieten eingesetzt werden, teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit.

    Sechs Millionen Euro sollen etwa nach Somalia fließen, damit Evakuierungsstandorte besser vorbereitet und Gesundheits- und Ernährungsangebote ausgebaut werden können. Eine Million Euro soll in Kenia die Vorsorge in besonders gefährdeten Gebieten stärken, eine weitere in Uganda die laufenden Hilfsmaßnahmen angesichts der anhaltenden Ernährungsunsicherheit ausweiten. Im südlichen Afrika und in der Region des Indischen Ozeans sind 5,5 Millionen Euro für vorausschauende Maßnahmen und frühzeitige Hilfsmaßnahmen vorgesehen, um die Auswirkungen abzumildern.

    Die Vereinten Nationen rechnen mit einer beispiellosen Stärke des Wetterphänomen El Niño und womöglich verheerenden Folgen. El Niño ist ein natürliches Phänomen im Pazifik, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt. Es wird nicht durch den Klimawandel verursacht, kann dessen Folgen aber zusätzlich verschärfen.

    Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus erreichte die Meerestemperatur an der Oberfläche des zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik, der von dem Klimaphänomen besonders betroffen ist, im Oktober den Rekordwert von 29,94 Grad Celsius. Damit lag sie weit über der Temperatur bei vergangenen starken El-Niño-Ereignissen, etwa in den Jahren 2015/2016 und 1997/1998./rdz/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    EU 13,5 Millionen Euro für El-Niño-Vorbereitung in Afrika Damit sich das östliche und südliche Afrika besser auf das vermutlich folgenreiche Wetterphänomen El Niño vorbereiten kann, stellt die EU 13,5 Millionen Euro bereit. Das Geld soll in besonders gefährdeten Gebieten eingesetzt werden, teilte die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     