🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Erholung bei Chipwerten: Advanced Micro Devices zieht kräftig an

    Im Blickpunkt

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Advanced Micro Devices springt um 11,72 % nach oben, liegt auf Wochensicht aber weiterhin 16,78 % im Minus.

    Im Blickpunkt - Erholung bei Chipwerten: Advanced Micro Devices zieht kräftig an
    Foto: achpf - stock.adobe.com

    Nach dem Ausverkauf am Vortag erholen sich die Technologiewerte. Neben Advanced Micro Devices legen auch Intel, NVIDIA und Broadcom deutlich zu. Der Kursanstieg bei Advanced Micro Devices fällt dabei wesentlich stärker aus als beim US Tech 100, der um 2,01 % steigt.

    Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Advanced Micro Devices-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,17 % hinnehmen mussten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    412,90€
    Basispreis
    2,87
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    464,29€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -16,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +117,64 % gewonnen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während Advanced Micro Devices heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,01 %. Damit gehört Advanced Micro Devices heute zu den auffälligeren Werten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,33 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +6,70 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +4,13 %. Broadcom legt um +5,19 % zu

    Erholung nach Ausverkauf im Technologiesektor


    Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte am Vortag dürfte sich der Nasdaq 100 zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Index rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag 1,4 Prozent höher auf 27.006 Punkte. …

    Tesla und SpaceX stürzen zusammen fast 20 % ab


    Tesla und SpaceX erleben einen massiven Börsenabsturz. Die beiden Unternehmen von Elon Musk haben zusammen 456 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren. Tesla und SpaceX haben nach den US-Zwischenwahlen einen massiven Börsenabsturz erlebt. Seit …

    Bitcoin im Sog der KI-Panik – Kryptomarkt stürzt ab


    Bitcoin stürzt Richtung 75.000 US-Dollar. Ein heftiger KI-Sell-off an der Wall Street reißt den Kryptomarkt mit und löscht 160 Milliarden US-Dollar aus.

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 25,36 %, über 10 Jahre bei 50,21 %.

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 668,58 Mrd.EUR € wert.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,78 %
    1 Monat -29,36 %
    3 Monate -4,17 %
    1 Jahr +79,49 %
    Stand: 06.11.2026, 16:00 Uhr

    Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Advanced Micro Devices Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Advanced Micro Devices Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Advanced Micro Devices

    +8,02 %
    -16,67 %
    -29,70 %
    -4,75 %
    +78,81 %
    +277,10 %
    +234,63 %
    +6.427,04 %
    +12.914,46 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
    Advanced Micro Devices direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Im Blickpunkt Erholung bei Chipwerten: Advanced Micro Devices zieht kräftig an Advanced Micro Devices springt um 11,72 % nach oben, liegt auf Wochensicht aber weiterhin 16,78 % im Minus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     