Erholung bei Chipwerten: Advanced Micro Devices zieht kräftig an

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Advanced Micro Devices-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,17 % hinnehmen mussten.

Nach dem Ausverkauf am Vortag erholen sich die Technologiewerte. Neben Advanced Micro Devices legen auch Intel, NVIDIA und Broadcom deutlich zu. Der Kursanstieg bei Advanced Micro Devices fällt dabei wesentlich stärker aus als beim US Tech 100, der um 2,01 % steigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -16,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +117,64 % gewonnen.

Während Advanced Micro Devices heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,01 %. Damit gehört Advanced Micro Devices heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,33 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +6,70 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +4,13 %. Broadcom legt um +5,19 % zu

Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte am Vortag dürfte sich der Nasdaq 100 zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Index rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag 1,4 Prozent höher auf 27.006 Punkte. …

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Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 25,36 %, über 10 Jahre bei 50,21 %.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 668,58 Mrd.EUR € wert.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,78 % 1 Monat -29,36 % 3 Monate -4,17 % 1 Jahr +79,49 %

Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 06.11.2026, 16:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Advanced Micro Devices Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Advanced Micro Devices Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.