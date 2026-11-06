DAX, Karman Holdings & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|IREN
|💬
|📰
|🥈
|Advanced Micro Devices
|💬
|📰
|🥉
|SanDisk Corporation
|💬
|📰
|Viromed Medical
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
|The Platform Group
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|331
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|167
|💬
|📰
|🥉
|Rheinmetall
|69
|💬
|📰
|Siemens Energy
|52
|💬
|📰
|Viromed Medical
|38
|💬
|📰
|NVIDIA
|34
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Karman Holdings
|+22,07 %
|📰
|🥈
|Clean Energy Fuels
|+21,48 %
|💬
|📰
|🥉
|Extreme Networks
|+20,04 %
|💬
|📰
|🟥
|Bpost NV van Publiek Recht
|-20,94 %
|💬
|📰
|🟥
|Japan Medical Dynamic Marketing
|-22,58 %
|📰
|🟥
|DraftKings Registered (A)
|-26,19 %
|💬
|📰
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
IREN
Wochenperformance: -13,52 %
Wochenperformance: -13,52 %
Platz 1
Advanced Micro Devices
Wochenperformance: -16,67 %
Wochenperformance: -16,67 %
Platz 2
SanDisk Corporation
Wochenperformance: -31,90 %
Wochenperformance: -31,90 %
Platz 3
Viromed Medical
Wochenperformance: -11,57 %
Wochenperformance: -11,57 %
Platz 4
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -12,38 %
Wochenperformance: -12,38 %
Platz 5
The Platform Group
Wochenperformance: -17,94 %
Wochenperformance: -17,94 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -1,39 %
Wochenperformance: -1,39 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -12,91 %
Wochenperformance: -12,91 %
Platz 8
Rheinmetall
Wochenperformance: -22,99 %
Wochenperformance: -22,99 %
Platz 9
Siemens Energy
Wochenperformance: -12,42 %
Wochenperformance: -12,42 %
Platz 10
Viromed Medical
Wochenperformance: -11,57 %
Wochenperformance: -11,57 %
Platz 11
NVIDIA
Wochenperformance: -8,84 %
Wochenperformance: -8,84 %
Platz 12
Karman Holdings
Wochenperformance: -14,71 %
Wochenperformance: -14,71 %
Platz 13
Clean Energy Fuels
Wochenperformance: +6,30 %
Wochenperformance: +6,30 %
Platz 14
Extreme Networks
Wochenperformance: -7,38 %
Wochenperformance: -7,38 %
Platz 15
Bpost NV van Publiek Recht
Wochenperformance: -14,90 %
Wochenperformance: -14,90 %
Platz 16
Japan Medical Dynamic Marketing
Wochenperformance: -41,69 %
Wochenperformance: -41,69 %
Platz 17
DraftKings Registered (A)
Wochenperformance: -15,49 %
Wochenperformance: -15,49 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte