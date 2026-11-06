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    Lasarte, Osteria Francescana und PAZ unter den ausgezeichneten Restaurants der 2. Ausgabe des internationalen Best Practices Recognition Award (BPR)

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    Die vom Culinary Institute of Barcelona, einer auf gehobene Kochkunst spezialisierten Schule, verliehene Auszeichnung würdigt herausragende Lernumgebungen in professionellen Küchen und wurde am Mittwoch beim Gastronomic Forum Barcelona überreicht. 

    BARCELONA, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Culinary Institute of Barcelona (CIB) hat die 2. Ausgabe des internationalen Best Practices Recognition Award (BPR) veranstaltet. Mit dieser vom Institut ins Leben gerufenen Auszeichnung werden international renommierte Restaurants gewürdigt, die sich neben ihrer kulinarischen Exzellenz auch durch bewährte Praktiken des Lernens am Arbeitsplatz in ihren Küchen auszeichnen.

    Best Practices Recognition Award

    Nach der ersten Ausgabe, bei der Berbena (Barcelona), Pompa (Barcelona) und Lluerna Restaurant (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) ausgezeichnet wurden, kamen in der zweiten Ausgabe acht weitere Betriebe auf die Liste der BPR Restaurants. Zu den neuen Preisträgern zählen Restaurants mit Michelin-Sternen, kleine unabhängige Restaurants in Barcelona und erstmals auch eine Konditorei:

    • Lasarte*** (Barcelona)
    • Osteria Francescana*** (Modena, Italien)
    • PAZ** (Tórshavn, Färöer-Inseln) • Âme (Barcelona)
    • Madeleine by Ferrières (Barcelona)
    • Batea (Barcelona)
    • Besta (Barcelona)
    • La Pubilla (Barcelona)

    In seiner zweiten Ausgabe etabliert sich der Best Practices Recognition Award als Auszeichnung, die die in der Branche traditionell vergebenen Gastronomiepreise ergänzen soll. Wie Ona Mundó, Akademische Direktorin des Culinary Institute of Barcelona, erläutert, „konzentrieren sich diese Auszeichnungen auf die Bewertung des kulinarischen Ergebnisses und des gastronomischen Konzepts". Aus Sicht des Instituts sei dies jedoch „nur ein Teil der Erfolgsformel". Der BPR Award ist weiterhin die erste internationale Auszeichnung, die sich damit befasst, wie Restaurants mit hohem kulinarischem Anspruch ihre Arbeit organisieren und ihre Teams führen. „Wer diejenigen würdigt, die ihre Arbeit auch dann gut machen, wenn niemand hinsieht, erweitert den Blick darauf, was gastronomische Exzellenz heute bedeutet", so Mundó.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Lasarte, Osteria Francescana und PAZ unter den ausgezeichneten Restaurants der 2. Ausgabe des internationalen Best Practices Recognition Award (BPR) Die vom Culinary Institute of Barcelona, einer auf gehobene Kochkunst spezialisierten Schule, verliehene Auszeichnung würdigt herausragende Lernumgebungen in professionellen Küchen und wurde am Mittwoch beim Gastronomic Forum Barcelona …
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