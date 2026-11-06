🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsStates 30 IndexvorwärtsNachrichten zu States 30

    Tech-Sektor erholt sich nach Ausverkauf

    Aktien New York

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-Sektor erholt sich nach dem Börsenrutsch
    • Nasdaq 100 steigt dank erholter Halbleiterwerte
    • Dow verliert trotz starker US-Arbeitsmarktdaten
    Aktien New York - Tech-Sektor erholt sich nach Ausverkauf
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen erlitt der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere Verluste, die sich allerdings in Grenzen hielten. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt.

    In der ersten Handelsstunde machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,91 Prozent auf 27.139 Punkte wieder Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9 Prozent zu Buche. Für die Woche zeichnet sich ein Kursabschlag von 4,4 Prozent ab.

    Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,86 Prozent auf 7.417 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten erholte. Für den Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, ging es hingegen um weitere 0,36 Prozent auf 51.339 Punkte nach unten. Auf Wochensicht steuert er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag auf ein Minus von 0,8 Prozent zu./gl/he






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu States 30 - 969420 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über States 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Tech-Sektor erholt sich nach Ausverkauf Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen erlitt der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere Verluste, die sich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     