Tech-Sektor erholt sich nach Ausverkauf
Aktien New York
- Tech-Sektor erholt sich nach dem Börsenrutsch
- Nasdaq 100 steigt dank erholter Halbleiterwerte
- Dow verliert trotz starker US-Arbeitsmarktdaten
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen erlitt der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere Verluste, die sich allerdings in Grenzen hielten. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt.
In der ersten Handelsstunde machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,91 Prozent auf 27.139 Punkte wieder Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9 Prozent zu Buche. Für die Woche zeichnet sich ein Kursabschlag von 4,4 Prozent ab.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,86 Prozent auf 7.417 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten erholte. Für den Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, ging es hingegen um weitere 0,36 Prozent auf 51.339 Punkte nach unten. Auf Wochensicht steuert er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag auf ein Minus von 0,8 Prozent zu./gl/he
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Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Aktiendepot – Update Oktober 2026
Der „goldene Oktober“ ist nun auch schon wieder Geschichte. Nachfolgend hiermit mein Oktober-Update, wo ich auswerte, ob es auch in meinem Depot so vielversprechend zuging:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 10 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Auch zum Monatsbeginn Oktober gab es direkt wieder ein weiterer Zukauf, aber wie (fast) immer keine Verkäufe (einzige Ausnahme bisher war der Verkauf von Intel).
Zum 01.10.26 wanderten hierbei 30 Novo Nordisk-Aktien in meinen Aktienbestand zum Preis von je 33,33 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.007,30 € (inkl. 7,40 € Ordergebühren):
Bis auf Pernod Ricard, welche einen minimalen Kursrückgang gegenüber dem Vormonatsvergleich aufweisen, konnten alle weiteren Nachkäufe des laufenden Jahres ihre Kurswerte erfreulicherweise gegenüber der letzten Auswertung hochschrauben.
Neue Rekordstände auf allen Ebenen
Auch wenn der ein oder andere mein Aktiendepot eher belächelt und meine monatlichen Updates „unterhaltsam“ findet, bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung im Depot sehr zufrieden. Pünktlich zum Monatsabschluss wurde zudem nochmals ein neues Rekordhoch erreicht:
Das Aktiendepot ist zudem ja auch nur ein Teilbereich meines bzw. unseres Gesamtvermögens. Hier stehen auch alle weiteren Parameter auf Rekordstand (= Gesamtvermögen auf Grundlage des investierten Kapitals; Gesamtvermögen nach Auswertung der tatsächlichen Depotstände und natürlich der gesamten Dividenden- und Ausschüttungserträge – egal ob auf Monats- oder Jahresbasis). Das Gesamtvermögen wächst außerdem in Rekordgeschwindigkeit. Hier macht sich mehr und mehr der Zinses-Zins-Effekt bemerkbar (u.a. auch, dass es wieder „gute“ Zinsen auf Tages- und Festgeld bzw. meine Sparbriefe gibt – hier hatte ich bei meiner Erstellung meines Mission-Börsenmillionär-Plans vor 5 Jahren keinerlei Zinsen mit einkalkuliert).
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.719,89 € / 4.300 € (= 86,51 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,92 % / 5 % (= 78,4 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Bis zu den nächsten Depotupdates weiterhin allen viel Erfolg!
Depotupdate 10/2026
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.257
JUN 1.220
JUL 640
AUG 323
SEP 1.133
OKT 746