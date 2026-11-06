Tech-Sektor erholt sich nach Ausverkauf

Aktiendepot – Update Oktober 2026

Der „goldene Oktober“ ist nun auch schon wieder Geschichte. Nachfolgend hiermit mein Oktober-Update, wo ich auswerte, ob es auch in meinem Depot so vielversprechend zuging:





Dividendenübersicht





Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 10 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:









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Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!









Zukäufe/Verkäufe 2026





Auch zum Monatsbeginn Oktober gab es direkt wieder ein weiterer Zukauf, aber wie (fast) immer keine Verkäufe (einzige Ausnahme bisher war der Verkauf von Intel).

Zum 01.10.26 wanderten hierbei 30 Novo Nordisk-Aktien in meinen Aktienbestand zum Preis von je 33,33 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.007,30 € (inkl. 7,40 € Ordergebühren):





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Bis auf Pernod Ricard, welche einen minimalen Kursrückgang gegenüber dem Vormonatsvergleich aufweisen, konnten alle weiteren Nachkäufe des laufenden Jahres ihre Kurswerte erfreulicherweise gegenüber der letzten Auswertung hochschrauben.









Neue Rekordstände auf allen Ebenen





Auch wenn der ein oder andere mein Aktiendepot eher belächelt und meine monatlichen Updates „unterhaltsam“ findet, bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung im Depot sehr zufrieden. Pünktlich zum Monatsabschluss wurde zudem nochmals ein neues Rekordhoch erreicht:









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Das Aktiendepot ist zudem ja auch nur ein Teilbereich meines bzw. unseres Gesamtvermögens. Hier stehen auch alle weiteren Parameter auf Rekordstand (= Gesamtvermögen auf Grundlage des investierten Kapitals; Gesamtvermögen nach Auswertung der tatsächlichen Depotstände und natürlich der gesamten Dividenden- und Ausschüttungserträge – egal ob auf Monats- oder Jahresbasis). Das Gesamtvermögen wächst außerdem in Rekordgeschwindigkeit. Hier macht sich mehr und mehr der Zinses-Zins-Effekt bemerkbar (u.a. auch, dass es wieder „gute“ Zinsen auf Tages- und Festgeld bzw. meine Sparbriefe gibt – hier hatte ich bei meiner Erstellung meines Mission-Börsenmillionär-Plans vor 5 Jahren keinerlei Zinsen mit einkalkuliert).









Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026





1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026

= 3.719,89 € / 4.300 € (= 86,51 %)

2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).

= 3,92 % / 5 % (= 78,4 %)

Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!









Bis zu den nächsten Depotupdates weiterhin allen viel Erfolg!