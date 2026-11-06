Historische Verantwortung gilt auch für Einwanderer

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat muslimische Einwanderer, die der historischen Verantwortung Deutschlands für den Holocaust nicht gerecht werden, zum Verlassen des Landes aufgefordert. "Auch diejenigen, die hier aus islamischen Ländern nach Deutschland kommen, für die gilt diese historische Verantwortung unseres Landes eins zu eins genau so", sagte er bei einem Empfang von jüdischen Sportlern in Berlin. "Und wer sich daran nicht hält, der muss unser Land auch wieder verlassen."

Merz äußerte sich bei einem Empfang von Teilnehmern der Maccabiah, der jüdischen Olympischen Spiele, die alle vier Jahre in Israel stattfinden. Ein Basketball-Trainer berichtete ihm, dass die Sportler ihre roten Makkabi-Trainingsjacken mit dem Davidstern in Deutschland nicht auf der Straße tragen könnten, ohne Angriffe fürchten zu müssen.