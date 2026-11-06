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    Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Anstieg über 3 Euro und den Widerstand bei 3,15 Euro. Trotz besser als erwarteter Zahlen bleibt die Kursreaktion hinter Erwartungen zurück. Berenberg hob das Kursziel auf 3,75 Euro an, bleibt aber bei Halten. Themen sind zudem sinkende Umsätze, Restrukturierung, höhere Nettoschulden und möglicher Kapitalbedarf. Produktionsanläufe bei Just Evotec werden als Chance gesehen, dürften laut Beiträgen aber das Q4-Ergebnis belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,73 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nemetscheks starke Q3-Umsatz- und ARR-Zuwächse sowie die bestätigte Prognose für 2026. Die EBITDA-Marge lag nahe den Erwartungen, der Gewinn je Aktie verfehlte sie jedoch wegen HCSS-Integrationskosten. Der Kursrückgang von rund 7 % wird mit der ambitionierten Bewertung erklärt; einige Anleger hoffen auf eine Erholung und erwägen Nachkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: +3,96 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,83 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,96 %.

    OHB
    Tagesperformance: -3,95 %
    Platz 4
    Performance 1M: +10,60 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und einen nahezu zweistelligen Kursrückgang trotz Großauftrag. Diskutiert werden der neue ESA-Auftrag über 554 Mio. Euro, dessen zehnjährige Laufzeit sowie mögliche Margen und Risiken. Auftragseingänge von rund 1,5 Mrd. Euro werden einer Marktkapitalisierung von 4,7 Mrd. Euro gegenübergestellt. Weitere Themen sind die Kapitalerhöhung zu 300 Euro und mögliche Stop-Loss-Verkäufe unter 200 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 5
    Performance 1M: -14,68 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 6
    Performance 1M: -21,65 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,23 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 8
    Performance 1M: -22,66 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang im Zuge der Schwäche bei Tech- und KI-Aktien. Einige erwarten nach dem früheren Anstieg bis etwa 60 Euro deutlich niedrigere Einstiegskurse, teils unter 20 Euro, und verweisen auf AIXTRONs zyklisches Geschäft. Andere sehen die pauschalen Verkäufe als Kaufgelegenheit und wollen eine Bodenbildung bei KI-Aktien abwarten; der jüngste Anstieg um 5,7 Prozent wird charttechnisch als gering eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,41 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Neunmonatszahlen, ein um 33 Prozent gestiegenes bereinigtes EBITDA, Rekordaufträge und eine angehobene Prognose. Trotz der positiven Fundamentaldaten fiel die Aktie zeitweise bis 74,80 Euro; diskutiert werden eine mögliche Erholung bis 86 Euro sowie Belastungen durch Marktreaktionen und Meldungen zu Rheinmetall. Hensoldt wird wegen Luftabwehr und vernetzter Systeme als strategisch gut positioniert eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Bechtle
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,10 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach starken Q3-Zahlen und der zweiten Prognoseanhebung 2026: Bechtle erwartet nun über 10 % EBT-Wachstum. Das Geschäftsvolumen stieg im Quartal um rund 19 %, das EBT um rund 14 %; der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau. Weitere Themen sind die Übernahme eines britischen KI-Spezialisten, mögliche Wachstumsimpulse durch den Cyber Resilience Act und die Hoffnung auf einen charttechnischen Ausbruch aus der Konsolidierung seit 2021.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 11
    Performance 1M: +12,85 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rückgang der SAP-Aktie, den einzelne Beiträge politischen Einflüssen und schwachen Zahlen zuschreiben. Viele sehen darin eine Kaufgelegenheit und halten an einem Kursziel von 270 Euro bis Ende 2026 fest. Als Pluspunkte gelten robuste Fundamentaldaten, die Widerstandsfähigkeit gegenüber KI-Sorgen und ein positives Chartbild.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 12
    Performance 1M: -16,85 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 13
    Performance 1M: -6,51 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

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