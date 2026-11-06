Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,34 %
Performance 1M: +2,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,96 %
Performance 1M: +12,83 %
Tagesperformance: -3,95 %
Performance 1M: +10,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: -14,68 %
Tagesperformance: +3,79 %
Performance 1M: -21,65 %
Tagesperformance: -3,74 %
Performance 1M: +5,23 %
Tagesperformance: +3,69 %
Performance 1M: -22,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,55 %
Performance 1M: -8,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: -2,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: +12,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: -16,85 %
Tagesperformance: -2,21 %
Performance 1M: -6,51 %