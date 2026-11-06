Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Anstieg über 3 Euro und den Widerstand bei 3,15 Euro. Trotz besser als erwarteter Zahlen bleibt die Kursreaktion hinter Erwartungen zurück. Berenberg hob das Kursziel auf 3,75 Euro an, bleibt aber bei Halten. Themen sind zudem sinkende Umsätze, Restrukturierung, höhere Nettoschulden und möglicher Kapitalbedarf. Produktionsanläufe bei Just Evotec werden als Chance gesehen, dürften laut Beiträgen aber das Q4-Ergebnis belasten.