🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Eurozone 50 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Eurozone 50 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DHL (Deutsche Post)!
    Long
    54,19€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,71€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,41 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 2
    Performance 1M: +11,38 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Münchener Rück in Richtung 600 Euro und mögliche Ziele um 650 Euro. Einige sichern bei rund 600 Euro Gewinne und warten auf Kurse unter 500 Euro, andere bleiben wegen des langfristigen Aufwärtstrends investiert. Technisch werden offene Kurslücken bei etwa 519–521 und 533–538 Euro diskutiert. Als Fundamentalfaktoren gelten steigende Dividenden und Aktienrückkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    DHL Group
    Tagesperformance: -3,02 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,19 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,02 %.

    SAP
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 4
    Performance 1M: +12,85 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rückgang der SAP-Aktie, den einzelne Beiträge politischen Einflüssen und schwachen Zahlen zuschreiben. Viele sehen darin eine Kaufgelegenheit und halten an einem Kursziel von 270 Euro bis Ende 2026 fest. Als Pluspunkte gelten robuste Fundamentaldaten, die Widerstandsfähigkeit gegenüber KI-Sorgen und ein positives Chartbild.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,28 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 6
    Performance 1M: -19,61 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Rückgang der Siemens-Energy-Aktie von rund 20 Prozent binnen zwei Tagen und eine bislang überschaubare Gegenbewegung. Einige sehen bei etwa 115 Euro wieder eine günstige Bewertung und erwarten weiteres Wachstum sowie gute Zahlen, gestützt durch den steigenden Strombedarf für KI. Andere halten anhaltenden Verkaufsdruck und weitere Schwankungen für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: +32,15 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Allianz
    Tagesperformance: -2,55 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,33 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,55 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,40 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,72 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias deutlichen Kursrückgang und starke Schwankungen, teils im Gleichlauf mit KI-Aktien; als mögliches Tief werden 5,50–6 Euro genannt. Fundamental werden Chancen durch KI-Netztechnik, Optik und IP-Routing diskutiert, aber auch Risiken: Verzögerte Rechenzentrumsprojekte und eine umstrittene GPU-Strategie im Mobilfunk. Der SpaceX-Deal mit Qualcomm gilt als Rückschlag für Nokias RAN-Ambitionen. Analystenkursziele werden skeptisch bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nokia eingestellt.

    BASF
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,10 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der BASF-Aktie bis in Richtung Jahreshoch. Als möglicher Treiber gilt die Hoffnung, dass die Evonik-Übernahme nicht zustande kommt. Diskutiert werden das Angebot von 24 Euro je Aktie mit deutlichem Aufschlag, mögliche hohe Finanzierungskosten und Zweifel an der Wirtschaftlichkeit – dem stehen strategische Chancen und mögliche Synergien gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 12
    Performance 1M: +2,35 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Eurozone 50 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     