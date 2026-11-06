Eurozone 50 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: +11,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,02 %
Performance 1M: +2,19 %
Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: +12,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: -4,28 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: -19,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: +32,15 %
Tagesperformance: -2,55 %
Performance 1M: +6,33 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: +2,40 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: -23,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: +7,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: +2,35 %