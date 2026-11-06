Wahlschlappe für die Techbranche zwingt OpenAI zum Umdenken
Protest gegen Rechenzentren
Nach dem Wahlschock für die Techbranche wird klar, warum OpenAI plötzlich auf Transparenz setzt: Demokraten holten reihenweise Gouverneursposten mit Rechenzentrums-Kritik, Investoren reagierten prompt mit Kursverlusten.
- Wahlsieg der Demokraten drückt Aktien von Betreibern
- OpenAI setzt auf offene Verhandlungen zu Standorten
- OpenAI nennt 2500 dauerhafte Jobs in Ohio
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An der Wall Street war der Dämpfer am Mittwoch unübersehbar: Aktien von Rechenzentrumsbetreibern und Energieversorgern gaben deutlich nach, nachdem die US-Zwischenwahlen für die Techbranche zur Zitterpartie wurden. Anleger befürchten strengere Auflagen und höhere Kosten beim Ausbau neuer KI-Infrastruktur.
Hintergrund ist ein politischer Stimmungswechsel. In Texas, Georgia und Ohio holten Demokraten die Gouverneursposten, ihre Kandidaten hatten Baustopps und schärfere Genehmigungen für Rechenzentren versprochen. Noch deutlicher die Bilanz bei Volksabstimmungen: Von 41 einschlägigen Vorlagen ging laut Ballotpedia nur eine zugunsten der Betreiber aus.
Für OpenAI ein Alarmsignal, zumal der Konzern massiv auf neue Anlagen setzt. Seit August arbeitet das Unternehmen an einem Paket, das nun vorgestellt wurde. Kernstück: Verschwiegenheitsvereinbarungen mit Kommunalpolitikern bei Standortverhandlungen sollen entfallen, nur sensible Informationen bleiben geschützt. Anwohner sollen Einblick in Baupläne erhalten und erfahren, wie sich ein Projekt auf Verkehr, Lärm und Beleuchtung auswirkt.
Chris Lehane, zuständig für globale Angelegenheiten, wirbt mit dauerhaften Jobeffekten: Weil Hardware alle drei bis fünf Jahre erneuert werden müsse, entstünden langfristige Stellen statt kurzlebiger Projekte. Als Beispiel nennt er eine Anlage in Ohio mit 2500 dauerhaften Jobs und einem Durchschnittsgehalt von 80.000 US-Dollar. Gebaut und betrieben werden viele Zentren von Partner Oracle, dessen Kapazitäten exklusiv für OpenAI reserviert sind.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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