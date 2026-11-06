Wahlschlappe für die Techbranche zwingt OpenAI zum Umdenken

Nach dem Wahlschock für die Techbranche wird klar, warum OpenAI plötzlich auf Transparenz setzt: Demokraten holten reihenweise Gouverneursposten mit Rechenzentrums-Kritik, Investoren reagierten prompt mit Kursverlusten.

An der Wall Street war der Dämpfer am Mittwoch unübersehbar: Aktien von Rechenzentrumsbetreibern und Energieversorgern gaben deutlich nach, nachdem die US-Zwischenwahlen für die Techbranche zur Zitterpartie wurden. Anleger befürchten strengere Auflagen und höhere Kosten beim Ausbau neuer KI-Infrastruktur. Hintergrund ist ein politischer Stimmungswechsel. In Texas, Georgia und Ohio holten Demokraten die Gouverneursposten, ihre Kandidaten hatten Baustopps und schärfere Genehmigungen für Rechenzentren versprochen. Noch deutlicher die Bilanz bei Volksabstimmungen: Von 41 einschlägigen Vorlagen ging laut Ballotpedia nur eine zugunsten der Betreiber aus.