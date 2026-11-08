Diesen Tesla-Schatz hat Mercedes 2014 aus der Hand gegeben
Teuerster Fehler aller Zeiten?
Für rund 50 Millionen US-Dollar stieg Daimler 2009 bei Tesla ein, 2014 kassierte der Konzern 780 Millionen US-Dollar. Eine Rechnung zeigt, wie teuer dieser Ausstieg aus heutiger Sicht ist.
- Daimler investierte 2009 rund 50 Millionen Dollar
- Tesla-Verkauf brachte Daimler 2014 780 Millionen
- Das Paket wäre heute rund 23 Milliarden Euro wert
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Es gilt als einer der teuersten Ausstiege der deutschen Industriegeschichte. Hätte Daimler seine Tesla-Aktien 2014 nicht verkauft, besäße der heutige Mercedes-Benz-Konzern ein Paket im Wert von rund 23 Milliarden Euro. Grundlage der Rechnung sind die knapp fünf Millionen Aktien, die Daimler damals abgab.
Nach den Aktiensplits von 2020 (5:1) und 2022 (3:1) entsprächen sie heute etwa 75 Millionen Tesla-Papieren. Zum aktuellen Tesla-Kurs von rund 350 US-Dollar ergibt das gut 26 Milliarden US-Dollar, auch nach dem heftigen Kurscrash am Donnerstag.
Zum Vergleich: Mercedes-Benz selbst ist bei einem Kurs von etwa 41 Euro an der Börse nur noch knapp 40 Milliarden Euro wert. Der verkaufte Anteil allein entspräche damit mehr als der Hälfte des heutigen Börsenwerts.
Der Einstieg erfolgte im Mai 2009. Tesla war damals ein kriselndes Start-up. Beim Roadster waren die Kosten aus dem Ruder gelaufen, und für die Serienfertigung des Model S fehlten rund 400 Millionen US-Dollar. Daimler übernahm knapp zehn Prozent des Start-Ups für etwa 50 Millionen US-Dollar.
Elon Musk betonte damals, ein anderer Investor hätte mehr gezahlt. Wichtiger sei ihm aber die technische Expertise der Stuttgarter gewesen. Zetsche sprach von einem Paradigmenwechsel, für den die Branche schnellen technologischen Wandel brauche.
Kurz nach dem Einstieg reichte Daimler 40 Prozent der Beteiligung an den Investor Aabar aus Abu Dhabi weiter. Spätere Kapitalerhöhungen verwässerten den Rest auf rund vier Prozent. Im Oktober 2014 verkaufte Daimler diesen Anteil für rund 780 Millionen Dollar und steckte das Geld ins operative Geschäft.
Hätte Daimler das ursprüngliche Zehn-Prozent-Paket komplett gehalten, läge dessen Wert heute grob bei 39 Milliarden Euro. Das entspricht ungefähr dem Börsenwert des gesamten Mercedes-Konzerns.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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