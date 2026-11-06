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    SOLVENTUM: Kurssprung führt auf neues 52-Wochen-Hoch

    Im Blickpunkt

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    Die SOLVENTUM-Aktie schießt um 12,81 % nach oben und lässt den freundlichen US-Gesamtmarkt deutlich hinter sich.

    Im Blickpunkt - SOLVENTUM: Kurssprung führt auf neues 52-Wochen-Hoch
    Foto: adobe.stock.com

    Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei SOLVENTUM. Zwischenzeitlich klettert die Aktie um 14,88 %, bevor sie einen Teil des Gewinns wieder abgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

    Wie hat sich die SOLVENTUM-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SOLVENTUM Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +6,92 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SOLVENTUM Aktie damit um +9,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,51 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der States 500 bewegt sich heute nur um +0,93 %. SOLVENTUM entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    SOLVENTUM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,49 %
    1 Monat +4,46 %
    3 Monate +6,92 %
    1 Jahr +39,05 %
    Stand: 06.11.2026, 17:00 Uhr

    Börsenstart USA - 06.11. - US Tech 100 stark +2,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Informationen zur SOLVENTUM Aktie

    SOLVENTUM ist ein führendes Unternehmen für nachhaltige Energie- und Umweltlösungen, spezialisiert auf Wasseraufbereitung, Abfallmanagement und erneuerbare Energien. Als Marktführer in der DACH-Region mit internationaler Expansion konkurriert es mit Veolia, Suez und RWE. Die Alleinstellungsmerkmale sind patentierte Technologien und ein starker Fokus auf Forschung und Entwicklung.

    Es gibt 170 Mio. SOLVENTUM Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,13 Mrd.EUR € wert.

    SOLVENTUM Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SOLVENTUM Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SOLVENTUM Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SOLVENTUM

    +5,67 %
    +11,26 %
    +6,96 %
    +9,21 %
    +42,61 %
    +40,48 %
    ISIN:US83444M1018WKN:A407ZE
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