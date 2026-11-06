Aktien heute: Moderna springt an, Microchip bleibt unter Druck

Die Rückkehr in die Gewinnzone und eine höhere Umsatzprognose begleiten den Kurssprung bei Moderna. Der mRNA-Spezialist weist für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar aus, 29 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn beträgt rund 200 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 Prozent statt bislang bis zu zehn Prozent.

Am 06.11.2026 erholen sich zahlreiche US-Technologieaktien nach dem Ausverkauf des Vortags. Der US Tech 100 gewinnt 1,87 Prozent, während der States 30 mit plus 0,01 Prozent nahezu unverändert notiert. In Deutschland überwiegen dagegen die Verluste: Der DAX fällt um 1,58 Prozent, der TecDAX verliert 0,50 Prozent. Unter den Einzelwerten fallen Moderna und AppLovin mit zweistelligen Gewinnen auf. Microchip Technology setzt seine Talfahrt fort.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie steigt um 11,58 Prozent auf 233,20 Euro. Damit summiert sich das Monatsplus auf 27,86 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 822,06 Prozent.

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Im wallstreetONLINE-Forum trifft die positive Gewinnüberraschung auf deutliche Bewertungsskepsis. Ein Teil der Diskussion würdigt das Ergebnis, andere halten die Aktie für überbewertet und bezweifeln weiteres Kurspotenzial.

Moderna: 233,20€ (+11,58 %)

Rocket Lab: Kräftige Erholung nach hohen Verlusten

Mit einem Plus von 10,57 Prozent auf 45,00 Euro erholt sich Rocket Lab kräftig. Der Anstieg gleicht die jüngsten Verluste aber nur teilweise aus: Auf Wochensicht steht weiterhin ein Minus von 12,67 Prozent, auf Monatssicht von 32,58 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Kursgewinn ist nicht erkennbar.

Rocket Lab Corporation: 45,00€ (+10,57 %)

AppLovin: Quartalszahlen stützen den Aufwärtstrend

Überraschend starke Quartalszahlen stehen bei AppLovin im Mittelpunkt. Die Aktie des Werbetechnologie-Anbieters gewinnt heute 10,17 Prozent auf 341,93 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus inzwischen 49,36 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Verlust von 41,79 Prozent.

Daneben verweisen die Kanzleien Faruqi & Faruqi und Kaplan Fox auf eine Wertpapiersammelklage sowie den 16. November 2026 als Frist für die Bewerbung als Hauptkläger. Die Forendiskussion fällt unterdessen positiv aus: AppLovin wird als positiver Gegenpol zu schwachen anderen Aktien hervorgehoben. Auch Charttechnik ist ein Thema.

AppLovin Registered (A): 341,93€ (+10,17 %)

AMD: Tagesplus begrenzt die jüngsten Verluste

Bei AMD steht eine deutliche Gegenbewegung zu den jüngsten Verlusten im Vordergrund. Die Aktie gewinnt 8,41 Prozent auf 397,03 Euro. Das Wochenminus beträgt dennoch 17,88 Prozent, der Rückgang auf Monatssicht 30,29 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Chiphersteller mit 114,77 Prozent im Plus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt eine abwartende Haltung. Dabei gibt es auch die Hoffnung auf einen weiteren Rücksetzer als mögliche Einstiegsgelegenheit.

Advanced Micro Devices: 397,03€ (+8,41 %)

Intel: Erholung nach mehr als halbiertem Monatskurs

Der massive Monatsverlust prägt das Bild bei Intel trotz der heutigen Erholung. Die Aktie steigt um 7,93 Prozent auf 50,08 Euro, liegt damit aber noch 52,55 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. Auf Wochensicht beträgt das Minus 24,03 Prozent. Ein neuer unternehmensbezogener Auslöser für den Anstieg ist nicht erkennbar.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Hoffnungen auf technologische Fortschritte und ein Aufholen gegenüber AMD stehen Unsicherheit über den weiteren Kursverlauf gegenüber. Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit möglichen Einstiegsniveaus und der Frage, ob die Erholung trägt.

Intel: 50,08€ (+7,93 %)

Nebius: KI-Debatte begleitet die Gegenbewegung

Die Debatte über eine mögliche KI-Blase bestimmt die Stimmung bei Nebius. Im Forum stehen Sorgen über die Tragfähigkeit des KI-Infrastrukturbooms neben der Einschätzung, dass die Befürchtungen überzogen sein könnten. Auch mögliche Folgen der US-Zwischenwahlen und einer stärkeren Regulierung werden diskutiert.

Die Aktie des Cloud- und Infrastrukturanbieters steigt um 7,42 Prozent auf 116,22 Euro. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 45,49 Prozent, seit Jahresbeginn dagegen ein Plus von 56,01 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Anlass für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Nebius Group Registered (A): 116,22€ (+7,42 %)

SpaceX: Gegenbewegung bei anhaltender Bewertungskritik

Nach den jüngsten Verlusten gewinnt SpaceX 7,29 Prozent auf 117,94 Euro. Die Aktie liegt damit weiterhin 7,25 Prozent unter ihrem Stand von vor einer Woche und 22,88 Prozent unter dem Monatsniveau. Ein neuer unternehmensbezogener Auslöser für das Tagesplus ist nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum richten sich Hoffnungen auf eine Gegenbewegung nach dem Ausverkauf. Zugleich bleiben die Bewertung und mögliche politische Risiken nach den US-Zwischenwahlen umstritten. Optimistische Erwartungen an eine Beruhigung des Marktes treffen auf grundsätzliche Skepsis.

SpaceX: 117,94€ (+7,29 %)

Tesla: Cybertruck-Aus und Robotaxi-Pläne im Fokus

Tesla will die Cybertruck-Produktion in Texas 2027 einstellen. Nach schwachen Verkaufszahlen setzt Elon Musk künftig verstärkt auf autonome Robotaxis. Die Aktie steigt heute um 6,29 Prozent auf 322,50 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 9,31 Prozent, seit Jahresbeginn ein Rückgang von 17,70 Prozent.

Die Reaktionen im wallstreetONLINE-Forum fallen überwiegend kritisch aus. Im Mittelpunkt stehen Zweifel an den Erfolgsaussichten des Cybercab und an der Konzentration auf das Robotaxi-Geschäft. Auch die Kommunikation zum geplanten Ende der Cybertruck-Produktion stößt auf Skepsis.

Tesla: 322,50€ (+6,29 %)

Evotec: Kursgewinn bei weiter vorsichtigen Analysten

Berenberg hebt das Kursziel für Evotec von 3,60 auf 3,75 Euro an und bleibt bei „Hold“. Die Bank bewertet das dritte Quartal als solide. Deutsche Bank Research hält ebenfalls an „Hold“ und einem Kursziel von 3,50 Euro fest, sieht die Mittelfristziele aber weiter als überambitioniert an.

Die Aktie gewinnt 5,66 Prozent auf 3,1710 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus 8,52 Prozent, seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Minus von 42,29 Prozent.

Im Forum stehen Anerkennung für die jüngste Kursstärke und Zweifel an der Umsetzung der Unternehmensziele nebeneinander. Diskutiert werden Fortschritte der Restrukturierung, mögliche Produktionsanläufe sowie die Verlässlichkeit der Managementaussagen.

Evotec: 3,1710€ (+5,66 %)

NVIDIA: Erholung beendet die Bewertungsdebatte nicht

NVIDIA erholt sich um 4,78 Prozent auf 170,05 Euro. Nach dem Ausverkauf im Technologiesektor bleibt die Aktie auf Wochensicht mit 10,50 Prozent und auf Monatssicht mit 20,99 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus noch 5,13 Prozent. Ein konkreter neuer Unternehmensimpuls für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Die Diskussion auf wallstreetONLINE bleibt kontrovers. Einige Teilnehmer erwarten Unterstützung durch kommende Geschäftszahlen und verteidigen die Bewertung. Andere sehen erst den Beginn einer größeren Korrektur. Daneben wird über langfristiges Investieren und kurzfristigen Derivatehandel diskutiert.

NVIDIA: 170,05€ (+4,78 %)

Microchip Technology: Talfahrt setzt sich fort

Microchip Technology setzt seine Talfahrt mit einem Rückgang um 7,80 Prozent auf 51,57 Euro fort. Innerhalb einer Woche verliert die Aktie damit 28,91 Prozent, innerhalb eines Monats 30,19 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 8,00 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Kursverlust ist nicht erkennbar.

Microchip Technology: 51,57€ (-7,80 %)

Axon: Weitere Verluste nach schwacher Woche

Auch bei Axon hält der Verkaufsdruck an. Die Aktie verliert 5,14 Prozent auf 284,90 Euro. Das Wochenminus wächst damit auf 26,04 Prozent, seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang 40,91 Prozent. Ein konkreter Auslöser für das heutige Minus ist nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum stehen Einblicke aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen im Mittelpunkt. Eine klare Stimmungstendenz zeichnet sich dabei nicht ab.

Axon Enterprise: 284,90€ (-5,14 %)

Nemetschek: Quartalszahlen überzeugen nicht durchweg

Durchwachsene Quartalsresultate begleiten den Rückgang bei Nemetschek. Deutsche Bank Research verweist auf eine starke Profitabilität, belässt die Einstufung auf „Buy“ und das Kursziel bei 80 Euro. Die Aktie fällt dennoch um 3,53 Prozent auf 65,55 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 10,29 Prozent, auf Monatssicht bleibt ein Plus von 2,73 Prozent.

In der Forendiskussion stehen positive Einschätzungen zum Wachstum der wiederkehrenden Umsätze und zur Profitabilität neben Enttäuschung über das Ergebnis je Aktie. Mehrere Beiträge halten am attraktiven Geschäftsmodell fest, verweisen aber auch auf die anspruchsvolle Bewertung.

Nemetschek: 65,55€ (-3,53 %)

Bechtle: Kurs fällt, Expansion bleibt Diskussionsthema

Bechtle verliert 3,47 Prozent auf 33,43 Euro. Der IT-Dienstleister liegt damit auf Wochensicht 6,29 Prozent und seit Jahresbeginn 23,32 Prozent im Minus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich der Blick auf die Expansion in Großbritannien. Die Übernahme des KI- und Power-Platform-Spezialisten Bespoke XYZ aus Manchester wird als weiterer Schritt der Wachstumsstrategie eingeordnet. Daneben stehen die erneut erhöhten Jahresziele nach einem starken dritten Quartal im Fokus.

Bechtle: 33,43€ (-3,47 %)

Hannover Rück: Rücksetzer nach starken Wochen

Nach deutlichen Gewinnen in den vergangenen Wochen gibt Hannover Rück um 3,36 Prozent auf 293,10 Euro nach. Auf Wochensicht bleibt der Rückversicherer mit 3,14 Prozent im Plus, auf Monatssicht beträgt der Zuwachs 14,30 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 9,79 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Hannover Rueck: 293,10€ (-3,36 %)

Fazit

Die kräftigen Tagesgewinne gleichen bei vielen Technologiewerten die Verluste der vergangenen Wochen nicht aus. Moderna setzt dagegen den Aufwärtstrend mit verbesserten Geschäftszahlen fort. Microchip Technology und Axon bleiben auch am freundlicheren US-Handelstag unter Druck.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.