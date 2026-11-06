Start einer Produktionsanlage für Grünstahl verzögert sich

Ein Sprecher von TKSE bestätigte die Verzögerung. "Die verzögerte Fertigstellung ergibt sich im Wesentlichen aus der Engineeringphase des Projekts", sagte der Firmensprecher. Bei einem Projekt dieser Größenordnung seien Anpassungen des Ausführungsablaufs und des Zeitplans nicht außergewöhnlich. "Wir gehen davon aus, dass sich der Hochlauf der Anlage eng an der Entwicklung des Marktes und der Verfügbarkeit von Wasserstoff orientieren wird."

DUISBURG (dpa-AFX) - Deutschlands größte Stahlfirma Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) wird ihre milliardenschwere Produktionsanlage für klimaschonenden Stahl aller Voraussicht nach erst mit zwei Jahren Verspätung in Betrieb nehmen. "Die Inbetriebnahme der Direktreduktionsanlage ist für 2029 geplant statt wie ursprünglich geplant 2027", heißt es in einem Dokument der EU-Kommission, von dem zuerst "Politico" berichtet hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Wasserstoff-Projekt der Stahlfirma kostet insgesamt rund drei Milliarden Euro. Vom Staat kommen bis zu zwei Milliarden Euro Fördermittel - zwei Drittel vom Bund und ein Drittel vom Land NRW. Die Bauarbeiten begannen Anfang 2024. Es geht um eine sogenannte Direktreduktionsanlage, die eine moderne Alternative zum klassischen Hochofen ist. Statt Kohle wird Wasserstoff genutzt, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Neue Förderregeln kommen der Firma entgegen



Kürzlich hatte die Stahltochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp von geänderten Förderauflagen berichtet, die einen flexibleren Wasserstoff-Einsatz vorsehen: Bei der Produktion kann dem Wasserstoff zunächst mehr Erdgas beigemischt werden als erlaubt. Grundsätzlich widerspricht die Erdgas-Beimischung dem Begriff des grünen Stahls, sie wird für einen Übergangszeitraum aber für angemessen befunden. Im Erdgasbetrieb werden die CO2-Emissionen gegenüber der konventionellen Hochofenroute Firmenangaben zufolge mehr als halbiert.

Die Politik und Teile der deutschen Industrie setzen große Hoffnungen in grünen Stahl, um beim Klimaschutz voranzukommen. Doch der Aufbau des Wasserstoffmarktes bleibt hinter den Erwartungen zurück, wie Thyssenkrupp Steel mitteilt. Erzeugungskapazitäten, Transportleitungen und Importwege stünden bislang nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung. Zugleich sei grüner Wasserstoff deutlich teurer als ursprünglich angenommen und noch nicht zu wettbewerbsfähigen Konditionen erhältlich. Dies hemmt Fortschritte bei dieser Art der nachhaltigeren Stahlerzeugung.

Auf die Frage zum aktuellen Stand der Dinge bei dem Stahlprojekt sagte der TKSE-Firmensprecher, die Bauarbeiten schritten voran. "Derzeit wird der Turm der Direktreduktionsanlage errichtet, die Fundamente für die beiden Einschmelzer entstehen und mehrere Schalthäuser sind fertiggestellt."/wdw/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 11,84 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 17:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +26,48 %/+51,77 % bedeutet.



