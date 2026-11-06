KONJUNKTUR vom 06.11.2026 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober überraschend robust entwickelt. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosenquote ging zurück und die Stundenlöhne stiegen so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Im September hatte der Arbeitsmarktbericht noch enttäuscht.

MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November unerwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 3,0 Punkte auf 51,0 Zähler. Volkswirte hatten mit unveränderten 48,0 Punkten gerechnet.

ROUNDUP: Trump kündigt Ukraine-Abkommen an - Kreml dämpft Erwartungen

WASHINGTON/MOSKAU - Nach der Ankündigung eines großen Abkommens zur Ukraine durch US-Präsident Donald Trump hat Russland die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Zudem hätten die Europäer bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt, sagte er nach einem Treffen von Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew mit Trump im Weißen Haus. Trump telefonierte dazu auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Haushaltskrise: Belgiens Premier De Wever bleibt im Amt

BRÜSSEL - Belgiens Premierminister Bart De Wever bleibt nach vorerst gescheiterten Haushaltsverhandlungen zunächst im Amt. Der belgische König Philippe lehnt das Rücktrittsangebot des Politikers von der flämischen Nationalistenpartei N-VA ab, wie der Palast mitteilte.

ROUNDUP: Industrieproduktion in Deutschland wächst überraschend weiter

WIESBADEN - Der erwartete leichte Dämpfer für die Industrie in Deutschland ist ausgeblieben. Die Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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