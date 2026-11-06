Die TAG Software Group von Valsoft steigt mit der Übernahme von Chalco in den Markt für Content Operations ein

MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 6. November 2026 / Valsoft Corporation Inc. („Valsoft“), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die langfristige Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von 100 % von Chalco, einer Softwareplattform zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Produktinhalten und -informationen, von der Hyphen-Group bekannt. Die Transaktion markiert den Einstieg von Valsoft in den Markt für Content Operations, einen schnell wachsenden Bereich, der im Zeitalter der KI für das Wachstum von Unternehmen zunehmend entscheidend ist, und erhöht die Zahl der Branchen, in denen Valsoft tätig ist, auf mehr als 20. Die Übernahme wurde von der TAG Software Group über Chalco Technologies Srl („Chalco Technologies“) abgewickelt, ein neu gegründetes Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Valsoft befindet.

Chalco wurde innerhalb der Hyphen-Group entwickelt, einem italienischen Unternehmen, das seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt für Content Operations tätig ist, über Niederlassungen in Affi (Verona), Mailand und Lugano (Schweiz) verfügt und zu dessen Kundenstamm einige der weltweit führenden Luxus- und Einzelhandelsmarken zählen. Die Plattform konsolidiert, organisiert und verteilt Produktinhalte und -informationen über eine integrierte Suite von Lösungen, die für verschiedene Geschäftsteams konzipiert ist – von der Produktentwicklung über B2B- und B2C-Vertrieb, Marketing und E-Commerce bis hin zur digitalen historischen Archivierung.

Die Hyphen-Group, die nun in Hyphen-Integration umbenannt wurde, bleibt der exklusive Partner für den Vertrieb, die Beratung und die Implementierung von Chalco in Italien und der Schweiz.

Im Rahmen der Transaktion wird Stefano Righetti, der zuvor an der Spitze der Hyphen-Group stand, CEO von Chalco Technologies und wird die Entwicklung sowie die internationale Expansion des Unternehmens leiten.

„Das Hyphen-Team hat mit Chalco ein solides Produkt im Bereich Content Operations sowie einen treuen Kundenstamm in Italien und der Schweiz in den Bereichen Luxusgüter und Einzelhandel aufgebaut: genau die Art von Team und Technologie, die wir mit langfristiger Perspektive unterstützen möchten, indem wir unsere Ressourcen und unser internationales Netzwerk zur Verfügung stellen, um das Wachstum zu beschleunigen“, sagte Aidin Mohsenin, Investment Partner bei der TAG Software Group.