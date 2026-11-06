Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.062,86USD pro Feinunze und notiert damit -0,64 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 52,03USD und damit +0,40 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,01USD und verzeichnet ein Minus von -1,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,87USD und verzeichnet ein Minus von -0,38 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.021,82USD
|-2,78 %
|Platin
|1.547,20USD
|+1,68 %
|Aluminium
|3.075,70USD
|-0,54 %
|Erdgas
|2,993USD
|+2,44 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -2,78 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.11.26, 17:29 Uhr.