Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.062,86USD pro Feinunze und notiert damit -0,64 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 52,03USD und damit +0,40 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,01USD und verzeichnet ein Minus von -1,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,87USD und verzeichnet ein Minus von -0,38 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.021,82 USD -2,78 % Platin 1.547,20 USD +1,68 % Aluminium 3.075,70 USD -0,54 % Erdgas 2,993 USD +2,44 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -2,78 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.11.26, 17:29 Uhr.