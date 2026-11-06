Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten

BARCELONA, Spanien, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Vereinten Nationen haben heute ihren ersten systemweiten Werkzeugkasten vorgestellt, der sicherstellen soll, dass in intelligenten Städten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) Menschen und nicht Maschinen für öffentliche Entscheidungen verantwortlich bleiben.

Künstliche Intelligenz ist bereits in Rathäusern auf der ganzen Welt im Einsatz: Chatbots beantworten Fragen von Anwohnern, Algorithmen wählen zu reparierende Straßen aus, Software steuert administrative Entscheidungen. Solche Anwendungen können zwar die Reaktionsfähigkeit städtischer Dienstleistungen verbessern, bergen aber auch Risiken in Bezug auf Voreingenommenheit, Datenschutz, Menschenrechte und Rechenschaftspflicht.

Die neue „United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era", herausgegeben von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem UN-Habitat-Programm, bietet Bürgermeistern, Stadtverwaltern und politischen Entscheidungsträgern praktische Hilfestellung bei der Entscheidung, wie KI öffentliche Dienstleistungen verbessern kann, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und wann die Technologie nicht eingesetzt werden sollte.

„Intelligente, nachhaltige Städte definieren sich dadurch, wie gut die Menschen von Technologien profitieren, die zur Verbesserung des Alltagslebens entwickelt wurden", sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. „Die U4SSC-Toolbox hilft städtischen Beamten, internationale Standards und verantwortungsvolle KI-Prinzipien in Leitlinien für bessere öffentliche Dienstleistungen und dauerhaftes Vertrauen umzusetzen."

Die Ressource U4SSC bietet Bürgermeistern, Stadtmanagern und Stadtplanern die Werkzeuge, um von fragmentierten digitalen Projekten zu einer nachhaltigen städtischen Transformation überzugehen, indem digitale Technologien genutzt und die globale Zusammenarbeit für intelligentere Städte gefördert wird.

„Künstliche Intelligenz und digitale Innovation müssen Städten helfen, besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, insbesondere derjenigen, die in informellen Siedlungen und anderen unterversorgten Gebieten leben", sagte Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin von UN-Habitat. „Dies bedeutet, Datenlücken zu schließen, Menschenrechte zu schützen und sicherzustellen, dass Anwohner und Zivilgesellschaft sich sinnvoll an der Gestaltung städtischer Entscheidungen beteiligen."