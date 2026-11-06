🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    United for Smart Sustainable Cities feiert 10-jähriges Bestehen mit Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in städtischen Dienstleistungen

    BARCELONA, Spanien, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Vereinten Nationen haben heute ihren ersten systemweiten Werkzeugkasten vorgestellt, der sicherstellen soll, dass in intelligenten Städten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) Menschen und nicht Maschinen für öffentliche Entscheidungen verantwortlich bleiben. 

    The new U4SSC Toolbox was announced at the first-ever United Nations Pavilion hosted by ITU and UN-Habitat at the Smart City Expo World Congress in Barcelona, Spain

    Künstliche Intelligenz ist bereits in Rathäusern auf der ganzen Welt im Einsatz: Chatbots beantworten Fragen von Anwohnern, Algorithmen wählen zu reparierende Straßen aus, Software steuert administrative Entscheidungen. Solche Anwendungen können zwar die Reaktionsfähigkeit städtischer Dienstleistungen verbessern, bergen aber auch Risiken in Bezug auf Voreingenommenheit, Datenschutz, Menschenrechte und Rechenschaftspflicht.

    Die neue „United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era", herausgegeben von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem UN-Habitat-Programm, bietet Bürgermeistern, Stadtverwaltern und politischen Entscheidungsträgern praktische Hilfestellung bei der Entscheidung, wie KI öffentliche Dienstleistungen verbessern kann, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und wann die Technologie nicht eingesetzt werden sollte.

    „Intelligente, nachhaltige Städte definieren sich dadurch, wie gut die Menschen von Technologien profitieren, die zur Verbesserung des Alltagslebens entwickelt wurden", sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. „Die U4SSC-Toolbox hilft städtischen Beamten, internationale Standards und verantwortungsvolle KI-Prinzipien in Leitlinien für bessere öffentliche Dienstleistungen und dauerhaftes Vertrauen umzusetzen." 

    Die Ressource U4SSC  bietet Bürgermeistern, Stadtmanagern und Stadtplanern die Werkzeuge, um von fragmentierten digitalen Projekten zu einer nachhaltigen städtischen Transformation überzugehen, indem digitale Technologien genutzt und die globale Zusammenarbeit für intelligentere Städte gefördert wird.

    „Künstliche Intelligenz und digitale Innovation müssen Städten helfen, besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, insbesondere derjenigen, die in informellen Siedlungen und anderen unterversorgten Gebieten leben", sagte Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin von UN-Habitat. „Dies bedeutet, Datenlücken zu schließen, Menschenrechte zu schützen und sicherzustellen, dass Anwohner und Zivilgesellschaft sich sinnvoll an der Gestaltung städtischer Entscheidungen beteiligen."

    Seite 1 von 3 





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten United for Smart Sustainable Cities feiert 10-jähriges Bestehen mit Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in städtischen DienstleistungenBARCELONA, Spanien, 6. November 2026 /PRNewswire/ - Die Vereinten Nationen haben heute ihren ersten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     