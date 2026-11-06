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    SPD würde Kandidatur von Aigner unterstützen

    Klingbeil

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    Für Sie zusammengefasst
    • SPD unterstützt Aigner bei offizieller Kandidatur
    • Klingbeil lobt Aigners integrative, volksnahe Art
    • CDU-Führung einig über Aigner als Bundespräsidentin
    Klingbeil - SPD würde Kandidatur von Aigner unterstützen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD ist bereit, Ilse Aigner bei einer offiziellen Kandidatur mit zur Bundespräsidentin zu wählen. "Wenn das Präsidium sich dann auch offiziell durchringt in der Union am Montag, dass man Ilse Aigner vorschlägt, dann kann ich nur für die SPD sagen, dann würden wir das begrüßen und unterstützen", sagte Parteichef Lars Klingbeil bei einem finanzpolitischen Jugenddialog in Berlin.

    Aigner habe "eine wahnsinnig integrative Kraft", die Deutschland gerade in diesen Zeiten brauche. "Die ist eine sehr volksnahe Politikerin, die redet mit den Menschen auf Augenhöhe, das ist total wichtig", sagte Klingbeil.

    In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Bundespräsidentin werden soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Klingbeil bereits zu Beginn der Woche mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über die Personalie gesprochen und sich dabei klar für Aigner ausgesprochen./tam/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
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    Klingbeil SPD würde Kandidatur von Aigner unterstützen Die SPD ist bereit, Ilse Aigner bei einer offiziellen Kandidatur mit zur Bundespräsidentin zu wählen. "Wenn das Präsidium sich dann auch offiziell durchringt in der Union am Montag, dass man Ilse Aigner vorschlägt, dann kann ich nur für die SPD …
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