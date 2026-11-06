DZ BANK stuft ALSTOM auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Alstom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 23 auf 11 Euro gesenkt. Die erneute Gewinnwarnung des neuen Chefs des Bahntechnikkonzerns habe die Investoren verschreckt und sei eine negative Überraschung, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bezüglich einer baldigen Verbesserung sei hoch./niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 10,83EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 17:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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