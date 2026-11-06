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    Diese unbekannte Börse schlägt fast die ganze Welt

    Kurse verdreifacht

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    Während Anleger auf die Wall Street schauen, erlebt eine gänzlich unbekannte Börse eine spektakuläre Rallye. Bankaktien verdreifachen sich, die Wirtschaft boomt, ungeachtet aller globalen Krisen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kurse verdreifacht - Diese unbekannte Börse schlägt fast die ganze Welt
    Foto: wO-KI erstellt ChatGPT

    Während die Aufmerksamkeit internationaler Anleger vor allem auf die Wall Street, künstliche Intelligenz und die großen Technologiekonzerne gerichtet ist, spielt sich eine der spektakulärsten Börsenentwicklungen des Jahres weitgehend unbeachtet in Afrika ab. Der Leitindex der westafrikanischen Börse BRVM Composite hat seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent zugelegt – in Landeswährung und auch in Euro. Da der CFA-Franc, die gemeinsame Währung der acht Mitgliedstaaten, fest an den Euro gekoppelt ist, entsteht für europäische Anleger bei der Umrechnung kein Wechselkurseffekt.

    In US-Dollar beträgt das Plus rund 44 Prozent. Damit belegt der Aktienmarkt laut Bloomberg weltweit den dritten Platz. Lediglich die Börsen Bulgariens und Nigerias haben 2026 noch besser abgeschnitten. Hinter der Rallye stehen keine internationalen Technologiegiganten, sondern vor allem Banken und Unternehmen aus einer Region, die viele Investoren bislang kaum auf dem Radar haben. Einzelne Aktien haben ihren Wert innerhalb weniger Monate sogar verdreifacht.

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    Doch die Kursgewinne sind nur ein Teil der Geschichte. Die Börse in Abidjan an der Elfenbeinküste könnte von einem grundlegenden wirtschaftlichen Wandel profitieren. Acht Länder, mehr als 150 Millionen Einwohner, eine außergewöhnlich junge Bevölkerung und überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum bilden das Fundament eines Kapitalmarktes, der sich zunehmend für internationale Investoren öffnet.

    Zu den größten Gewinnern gehört Coris Bank International aus Burkina Faso. Die Aktie hat ihren Wert seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Ecobank Transnational, eine der großen panafrikanischen Bankengruppen, hat ihren Börsenwert gemessen am Aktienkurs um 67 Prozent gesteigert. Anders als an der Nasdaq, wo vor allem Erwartungen an die Zukunft künstlicher Intelligenz die Bewertungen bestimmen, profitieren westafrikanische Banken vom Ausbau einer noch vergleichsweise wenig entwickelten Finanzwirtschaft. Wachsende Unternehmen benötigen Kredite, steigende Einkommen schaffen zusätzliche Nachfrage nach Bankdienstleistungen, und die wirtschaftliche Entwicklung eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten.

    Die Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, kurz BRVM, ist eine Besonderheit der internationalen Finanzwelt. Sie ist nicht die Börse eines einzelnen Landes, sondern der gemeinsame Handelsplatz von Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Alle acht Staaten gehören zur Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion und verwenden den westafrikanischen CFA-Franc. Dass das Interesse an der Börse insgesamt zunimmt, zeigen die Handelszahlen. Nach Angaben von BRVM-Chef Edoh Kossi Amenounve ist das Handelsvolumen in diesem Jahr um 60 Prozent gestiegen. Der Wert der gehandelten Papiere legte sogar um 85 Prozent zu.

    Die Euro-Bindung unterscheidet die Region von zahlreichen anderen afrikanischen Volkswirtschaften, deren Währungen gegenüber den wichtigsten Weltwährungen teilweise erheblichen Schwankungen unterliegen. Für europäische Investoren reduziert die feste Bindung zumindest das unmittelbare Wechselkursrisiko zwischen CFA-Franc und Euro. Andere wirtschaftliche und politische Risiken bleiben bestehen.

    Die gemeinsame Wirtschaftsregion erwirtschaftet eine Wirtschaftsleistung von rund 254 Milliarden US-Dollar. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds soll ihre Wirtschaft 2026 um etwa 5,5 Prozent wachsen. Damit entwickelt sie sich deutlich dynamischer als die meisten etablierten Industriestaaten. Wichtige Wachstumstreiber sind Landwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Infrastrukturinvestitionen und der Ausbau von Dienstleistungen. Die Elfenbeinküste ist der weltweit größte Kakaoproduzent, während Burkina Faso, Mali und Benin zu den bedeutenden Baumwollproduzenten Afrikas zählen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Finanzierung, der bislang häufig von Banken und staatlichen Institutionen gedeckt wird.

    Die demografische Entwicklung eröffnet der BRVM eine außergewöhnliche Perspektive. Das Medianalter der Bevölkerung liegt in den acht Mitgliedsstaaten unter 20 Jahren. Während Europa und große Teile Asiens altern, wächst in Westafrika eine Generation heran, die zunehmend Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen erhält. Auch internationale Investoren entdecken die Region zunehmend. Knapp ein Viertel der Anleger stammt bereits von außerhalb Westafrikas.

    Trotz der beeindruckenden Entwicklung ist die BRVM noch weit von den großen internationalen Aktienmärkten entfernt. Gerade einmal 48 Unternehmen sind dort notiert. Die vergleichsweise geringe Zahl handelbarer Aktien und die begrenzte Marktliquidität können starke Kursbewegungen begünstigen. Das gilt in beide Richtungen. Wenn internationale Anleger größere Summen investieren, können die Kurse deutlich steigen. Ziehen sie ihr Kapital wieder ab, drohen entsprechend heftige Rückschläge.

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    Hinzu kommen politische Unsicherheiten. Burkina Faso, Mali und Niger werden von Militärregierungen geführt. Sicherheitsprobleme, hohe Staatsschulden und die teilweise enge Verflechtung zwischen Banken und staatlicher Finanzierung stellen zusätzliche Risiken dar. Auch der Internationale Währungsfonds warnt vor entsprechenden Verwundbarkeiten des regionalen Finanzsystems.

    Für deutsche Privatanleger kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu: Der direkte Zugang zu einzelnen Aktien der BRVM ist über gängige Onlinebroker kaum möglich. Geeignete Fondsangebote sind ebenfalls begrenzt. Die von der Börse geplante Einführung von ETFs könnte das langfristig ändern, garantiert aber noch keinen einfachen Zugang aus Deutschland. Trotz dieser Hindernisse wächst die Bedeutung der westafrikanischen Börse. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist sie inzwischen der sechstgrößte Aktienhandelsplatz Afrikas.

    Westafrika verfügt über eine junge, wachsende Bevölkerung, vergleichsweise hohe Wachstumsraten und einen Kapitalmarkt, der erst am Anfang seiner Entwicklung steht. Die entscheidende Frage ist, ob aus der außergewöhnlichen Kursrallye des Jahres 2026 eine langfristige Erfolgsgeschichte wird. Dafür müssten nicht nur die Aktienkurse, sondern auch Unternehmensgewinne, Börsenumsätze und die Zahl der börsennotierten Unternehmen dauerhaft wachsen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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