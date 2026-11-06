Termine am 9. November 2026

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: KKR & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26 06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig) 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. November

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

DEU: SZ Wirtschaftsgipfel u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich, Marseille

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington



HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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