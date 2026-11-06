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    DAX verliert 1,6 Prozent: Stabilus stürzt ab, Hochtief hebt ab

    Der Börsen-Tag

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    Gegensätze an den Börsen: Während der DAX deutlich nachgibt, zieht der States 500 an. Bei den Einzelwerten glänzt Coherent, während Stabilus zweistellig verliert.

    Der Börsen-Tag - DAX verliert 1,6 Prozent: Stabilus stürzt ab, Hochtief hebt ab
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    **DAX unter Druck – States 500 legt deutlich zu** Die deutschen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste. Besonders deutlich fällt das Minus beim DAX aus: Der Leitindex verliert 1,60 Prozent und steht bei 25.778,37 Punkten. Damit schneidet er unter den sechs betrachteten Indizes mit Abstand am schwächsten ab. Die übrigen deutschen Indizes geben moderater nach. Der MDAX liegt mit 30.626,79 Punkten um 0,22 Prozent im Minus und hält sich damit im deutschen Vergleich am besten. Der TecDAX sinkt um 0,33 Prozent auf 4.006,16 Punkte, während der SDAX 0,42 Prozent auf 17.864,63 Punkte einbüßt. Uneinheitlich zeigt sich die Entwicklung bei den States-Indizes. Der States 30 notiert mit einem knappen Minus von 0,01 Prozent bei 51.549,54 Punkten nahezu unverändert. Dagegen steigt der States 500 um 0,88 Prozent auf 7.419,08 Punkte. Er ist damit der einzige Gewinner im Vergleich und setzt sich klar von den deutschen Indizes ab.

    DAX: Hochtief vorn, DHL Group am Ende

    Hochtief führte den DAX mit einem Plus von 6,64 Prozent an. Siemens Energy legte 4,06 Prozent zu, RWE gewann 1,09 Prozent. Auf der Verliererseite standen Münchener Rück mit minus 4,17 Prozent, Hannover Rück mit minus 4,50 Prozent und DHL Group mit minus 4,74 Prozent.

    MDAX: AIXTRON gewinnt, AUTO1 Group verliert

    AIXTRON war mit einem Zuwachs von 4,39 Prozent stärkster MDAX-Wert. Nordex stieg um 4,15 Prozent, Deutsche Lufthansa um 3,00 Prozent. Bei den schwächsten Werten verlor Nemetschek 4,04 Prozent, HENSOLDT 5,30 Prozent und AUTO1 Group 6,52 Prozent.

    SDAX: JOST Werke vorn, Stabilus deutlich im Minus

    JOST Werke führte die SDAX-Gewinner mit plus 4,33 Prozent knapp vor SMA Solar Technology mit plus 4,32 Prozent an. init innovation in traffic systems legte 4,07 Prozent zu. Am stärksten unter Druck standen Alzchem Group mit minus 6,11 Prozent, HelloFresh mit minus 9,90 Prozent und Stabilus mit minus 11,37 Prozent.

    TecDAX: AIXTRON an der Spitze, HENSOLDT schwächster Wert

    Im TecDAX lag AIXTRON mit plus 4,39 Prozent vorn. SMA Solar Technology stieg um 4,32 Prozent, Nordex um 4,15 Prozent. Nemetschek verlor 4,04 Prozent, ATOSS Software 4,81 Prozent und HENSOLDT 5,30 Prozent.

    States 30: NVIDIA führt die Gewinnerliste an

    NVIDIA gewann 4,17 Prozent und war damit der stärkste genannte Wert im States 30. Caterpillar stieg um 1,74 Prozent, Goldman Sachs Group um 1,15 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne: Caterpillar legte 1,74 Prozent zu, Goldman Sachs Group 1,15 Prozent und Amazon 1,14 Prozent.

    States 500: Coherent mit größtem Plus

    Coherent führte die Topwerte im States 500 mit einem Anstieg von 13,43 Prozent an. Airbnb Registered (A) gewann 10,77 Prozent, Lam Research 10,52 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte notierten im Plus: IDEX stieg um 1,55 Prozent, West Pharmaceutical Services und Biogen jeweils um 1,54 Prozent.



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