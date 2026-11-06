essential COSTA RICA wurde bei den City Nation Place Awards in London zur Place Brand of the Year gekürt.

LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- essential COSTA RICA wurde bei den City Nation Place Awards 2026 zur Place Brand of the Year gekürt. Das Land erhielt außerdem den Preis für das beste Bürgerengagement und wurde für seine Kommunikationsstrategie hoch gelobt. Costa Rica trat gegen Beiträge aus Finnland, Schweden, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien, Neuseeland und anderen Ländern an.

Die Preisverleihung fand am Donnerstag in London im Rahmen der City Nation Place Global Konferenz statt.

„Diese Auszeichnungen spiegeln wider, wie unsere Landesmarke Visionen in die Tat umsetzt." Der gute Ruf Costa Ricas kann Türen für unsere Produkte öffnen und gleichzeitig die Menschen den Bemühungen zum Schutz der Natur näherbringen, die unser Land prägen. Wir ermöglichen dies durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen, Gemeinschaften und Organisationen, die dieses Ziel teilen. „Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnungen im Namen von Costa Rica entgegenzunehmen", sagte Adriana Acosta, Direktorin der Ländermarke essential COSTA RICA.

Zu den Initiativen, die essential COSTA RICA diese Auszeichnungen einbrachten, gehören:

Ortsmarke des Jahres: Die Leistungen der Marke im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer Strategie 2035, die darauf abzielt, die Beliebtheit costa-ricanischer Produkte in Schlüsselmärkten zu steigern und das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen in Costa Rica zu stärken, werden gewürdigt. essential COSTA RICA wurde diese Auszeichnung erstmals im Jahr 2019 verliehen und ist die erste Ländermarke in der Geschichte der Auszeichnung, die sie zweimal gewonnen hat.

Die Leistungen der Marke im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer Strategie 2035, die darauf abzielt, die Beliebtheit costa-ricanischer Produkte in Schlüsselmärkten zu steigern und das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen in Costa Rica zu stärken, werden gewürdigt. COSTA RICA wurde diese Auszeichnung erstmals im Jahr 2019 verliehen und ist die erste Ländermarke in der Geschichte der Auszeichnung, die sie zweimal gewonnen hat. Beste Bürgerbeteiligung: Anerkennung der Kampagne Costa Rica Azul , einer kostenlosen, interaktiven Plattform, die das Bewusstsein für das Meeresgebiet und die Biodiversität Costa Ricas stärkt.

Anerkennung der Kampagne , einer kostenlosen, interaktiven Plattform, die das Bewusstsein für das Meeresgebiet und die Biodiversität Costa Ricas stärkt. Besonders lobend erwähnt für die beste Kommunikationsstrategie: Anerkennung der Producers of Wellbeing Kampagne, die costa-ricanische Agrarprodukte bei Verbrauchern in Europa und Asien durch eine auf die jeweiligen Märkte zugeschnittene Strategie bewarb. Die Initiative umfasste Inhalte auf Plattformen wie Prime Video, Fire TV und Alexa in Zusammenarbeit mit Amazon Ads und nutzte kulturelle Referenzen wie Anime, um mit einem asiatischen Publikum in Kontakt zu treten.

„Costa Rica, die Markenmarke des Jahres, stärkt ihren internationalen Ruf weiterhin durch strategisches Denken und konsequente, qualitativ hochwertige Umsetzung." Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Bandbreite der im vergangenen Jahr entwickelten Initiativen und deren klarem Fokus auf den Aufbau einer nationalen Identität durch Projekte mit dem Potenzial, ein Vermächtnis zu schaffen und nachhaltige Wirkung zu erzielen. Diese Initiativen zeigen auch, wie eine Ländermarke positive Wahrnehmungen aufbauen kann, um Chancen in Bereichen wie Handel und Sport zu schaffen. „Es handelt sich um ein ambitioniertes und sinnvolles Unterfangen, das zeigt, wie eine Ortsmarke zu einem bedeutenden nationalen Gut werden kann", sagte Clare Dewhirst, Gründerin und CEO von City Nation Place.

Die drei am Donnerstag erhaltenen Auszeichnungen ergänzen essential COSTA RICAs Erfolgsbilanz bei den internationalen Preisverleihungen. Im Jahr 2022 gewann die Marke den Preis für das beste Design des biometrischen Reisepasses von Costa Rica. Im Jahr 2024 erhielt es eine besondere Erwähnung für die beste Datennutzung für eine Strategie, die künstliche Intelligenz und Datenanalyse einsetzt.

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