ACS erwägt Komplettübernahme von Hochtief - Turner-Börsengang?
Kreise
- ACS prüft Übernahme oder Fusion mit Hochtief
- Turner-Börsengang in New York wird erwogen
- KI-Boom stärkt ACS und Hochtief, Zweifel wachsen
LONDON (dpa-AFX) - Der spanische Baukonzern ACS erwägt laut Kreisen eine Komplettübernahme seiner deutschen Tochter Hochtief oder eine Fusion beider Unternehmen. Im Rahmen eines solchen Geschäfts würde dann auch eine Börsennotierung des zu Hochtief gehörenden US-Bauunternehmens Turner Construction in New York in Betracht gezogen werden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. ACS hält gut 75 Prozent der Hochtief-Aktien, deren Aktienkurs auf die Nachrichten hin kurz vor dem Handelsende nach oben schnellte.
ACS und Hochtief sind große Profiteure des weltweiten Baus von KI-Rechenzentren. Der Hochtief-Aktienkurs hatte sich von Ende 2022 bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai 2026 mehr als verzehnfacht, bevor bei Investoren erste Zweifel mit Blick auf die sehr hohen Bewertungen vieler KI-Aktien aufkamen. Seither stecken die Hochtief-Papiere in einer Korrektur. An diesem Freitag gingen sie mit 365,60 Euro aus dem Handel, einem Plus von 5,5 Prozent zum Vortag.
Allerdings sei ungewiss, wie sich die jüngsten Turbulenzen bei KI-Aktien nach dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen auf die Überlegungen von ACS auswirken werde, hieß es weiter in dem Bloomberg-Bericht.
So kam nach dem Erdrutschsieg der US-Demokraten Nervosität bei KI-Anlegern auf. Denn die Demokraten stehen KI skeptischer gegenüber als die Republikaner, die sich traditionell für den Abbau staatlicher Vorgaben starkmachen. Tech-Konzerne müssen sich auf mehr Gegenwind bei ihren riesigen Rechenzentren für KI einstellen.
Schon im Wahlkampf formierte sich Widerstand gegen den Bau immer neuer Rechenzentren für den KI-Boom. Selbst Republikaner verhängten Moratorien für den Bau. Rechenzentren stehen in der Kritik wegen ihres immensen Strombedarfs, die auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnten. Dazu kommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und vor Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch Rechenzentren nur wenige dauerhafte Jobs entstehen./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,83 % und einem Kurs von 366 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 17:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 467,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 403,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 508,00EUR was eine Bandbreite von +10,90 %/+39,79 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: