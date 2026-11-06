Moderna springt nach Gewinnrückkehr - seit Jahresbeginn 822,06 % im Plus

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +366,76 % verbuchen.

Die Rückkehr in die Gewinnzone im dritten Quartal 2026 und eine erhöhte Prognose treiben Moderna an. Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 % auf 1,31 Milliarden Dollar. Auch Novavax, BioNTech und Sanofi legen zu, wobei Novavax mit einem Plus von 12,16 % ebenfalls kräftig anzieht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +18,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +822,06 %.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,93 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,18 %. Novavax notiert im Plus, mit +12,16 %. BioNTech legt um +2,35 % zu

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursanstieg der Moderna-Aktie und eine mögliche Überbewertung. Ein gemeldeter Quartalsgewinn statt des erwarteten Verlusts wird als positive Überraschung gewertet. Als weitere Impulse werden eine Zulassung in Kanada und eine WHO-Empfehlung zur Ebola-Impfstoffentwicklung genannt. Diskutiert werden zudem die hohe Shortquote, starke Volatilität und das Risiko einer deutlichen Kurskorrektur.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,95 %.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,02 Mrd.EUR € wert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,79 % 1 Monat +27,86 % 3 Monate +366,76 % 1 Jahr +1.037,92 %

Stand: 06.11.2026, 18:00 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Moderna hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 29 Prozent von 1,02 auf 1,31 Milliarden Dollar gesteigert und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach einem Nettoverlust von 200 Millionen Dollar im Vorjahresquartal erzielte der …

Moderna Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.