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    JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Siemens Energy mit Overweight
    • Umfrage meldet geringe Erwartungen vor dem Bericht
    • Quartalsbericht und Kapitalmarkttag stehen bevor
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 118,1 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +69,29 %/+107,38 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 245 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00, was eine Steigerung von +107,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste und die Rückkehr zum Jahresanfangsniveau. Diskutiert werden Rückschläge auf 110–115 Euro, eine Erholung über 125 Euro sowie mögliche Impulse durch die Zahlen am 11.11. und die UBS-Kaufempfehlung. Die Bewertung wird mit einem KUV von 2 und einem KGV um 25 hinterfragt. Thema sind auch Belastungen durch den KI-Ausverkauf und Chancen durch steigenden Bedarf an Stromnetzen und Erzeugungskapazitäten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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