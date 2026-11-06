JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Siemens Energy mit Overweight
- Umfrage meldet geringe Erwartungen vor dem Bericht
- Quartalsbericht und Kapitalmarkttag stehen bevor
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 118,1 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +69,29 %/+107,38 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 245 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Falsch selbst wenn die Zahlen gut sind wird SE abgestraft, hier in doof Deutschland will man kaum Erneuerbareenergien, bei uns will man das es stinkt. Dank rechter Medien wie BILD, WELT, NIUS und andere sowie der AfD wird doch behauptet, Wind sowie Solarenergie wird subventioniert. Alice im Wunderland hatte doch auch mal behauptet 15 Cent Windstrom wären teurer als 44 Cent Kohlestrom, gut hat ja VWL angeblich studiert. Bei uns kann man doch den Bürger nicht mit Fakten und Zahlen kommen, versteht eh keiner, selbst Professoren der Hirn schon längst vergreist ist behaupten dass ja. Hier wurde ja auch mal behauptet als SE bei ca. 20-23 Euro lag, die werden verstaatlicht.
COPILOT
Was am 3. November passiert ist
Bei den US-Midterms standen 41 lokale Abstimmungen zu Rechenzentren in 10 Bundesstaaten zur Wahl. Laut CNBC entschieden sich die Wähler bei praktisch allen bereits ausgewerteten Abstimmungen gegen Rechenzentren bzw. für stärkere Einschränkungen. Die einzige Ausnahme war Harwood in North Dakota. https://www.cnbc.com/2026/11/04/data-center-ballot-measures-2026-midterm.html
Die aktuellere Auswertung von Data Centers on the Ballot zeigt ein noch deutlicheres Bild: Bei 40 vollständig ausgezählten Abstimmungen gewann die restriktive Seite 39-mal, die rechenzentrumsfreundliche Seite nur einmal. Im aggregierten Stimmenbild lagen die Restriktionsbefürworter bei rund 72,8 %. Einige Ergebnisse waren allerdings noch nicht endgültig zertifiziert. https://datacentersontheballot.com/
Ballotpedia erfasst für das gesamte Jahr 2026 sogar mindestens 50 lokale Abstimmungen in 13 Bundesstaaten, davon 41 am allgemeinen Wahltag. https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026
Worüber haben die Bürger eigentlich abgestimmt?
Es ging nicht überall um ein vollständiges Verbot. Die Maßnahmen reichten von:
- vollständigen Bauverboten,
- zeitlich begrenzten Moratorien,
- Leistungsobergrenzen,
- zusätzlichen Genehmigungen,
- Zustimmungspflicht durch die Bevölkerung
- bis hin zu grundsätzlich rechenzentrumsfreundlichen Beschlüssen. https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026
Beispielsweise wurde in Ottawa/Kansas über ein Verbot von Rechenzentren über 25 MW abgestimmt. In Alhambra/Kalifornien ging es um ein Bauverbot für Rechenzentren in allen Zonen. https://datacentersontheballot.com/
Für Siemens Energy ist das besonders spannend
Interessanterweise wären weniger US-Rechenzentren nicht automatisch negativ.
Die Stromnachfrage verschwindet nicht zwingend, sondern Investitionen könnten sich geografisch verschieben.
Genau das könnte den Engpass noch deutlicher machen:
Nicht KI-Chips, sondern verfügbare elektrische Leistung und Netzanschlüsse werden zum limitierenden Faktor.
Und das betrifft Transformatoren, Schaltanlagen, Hochspannungs-Gleichstromübertragung, Netzstabilität und zusätzliche Stromerzeugung.