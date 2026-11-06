JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro

COPILOT

Was am 3. November passiert ist

Bei den US-Midterms standen 41 lokale Abstimmungen zu Rechenzentren in 10 Bundesstaaten zur Wahl. Laut CNBC entschieden sich die Wähler bei praktisch allen bereits ausgewerteten Abstimmungen gegen Rechenzentren bzw. für stärkere Einschränkungen. Die einzige Ausnahme war Harwood in North Dakota. https://www.cnbc.com/2026/11/04/data-center-ballot-measures-2026-midterm.html

Die aktuellere Auswertung von Data Centers on the Ballot zeigt ein noch deutlicheres Bild: Bei 40 vollständig ausgezählten Abstimmungen gewann die restriktive Seite 39-mal, die rechenzentrumsfreundliche Seite nur einmal. Im aggregierten Stimmenbild lagen die Restriktionsbefürworter bei rund 72,8 %. Einige Ergebnisse waren allerdings noch nicht endgültig zertifiziert. https://datacentersontheballot.com/

Ballotpedia erfasst für das gesamte Jahr 2026 sogar mindestens 50 lokale Abstimmungen in 13 Bundesstaaten, davon 41 am allgemeinen Wahltag. https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026

Worüber haben die Bürger eigentlich abgestimmt?

Es ging nicht überall um ein vollständiges Verbot. Die Maßnahmen reichten von:

vollständigen Bauverboten, zeitlich begrenzten Moratorien, Leistungsobergrenzen, zusätzlichen Genehmigungen, Zustimmungspflicht durch die Bevölkerung bis hin zu grundsätzlich rechenzentrumsfreundlichen Beschlüssen. https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026

Beispielsweise wurde in Ottawa/Kansas über ein Verbot von Rechenzentren über 25 MW abgestimmt. In Alhambra/Kalifornien ging es um ein Bauverbot für Rechenzentren in allen Zonen. https://datacentersontheballot.com/

Für Siemens Energy ist das besonders spannend

Interessanterweise wären weniger US-Rechenzentren nicht automatisch negativ.

Die Stromnachfrage verschwindet nicht zwingend, sondern Investitionen könnten sich geografisch verschieben.

Genau das könnte den Engpass noch deutlicher machen:

Nicht KI-Chips, sondern verfügbare elektrische Leistung und Netzanschlüsse werden zum limitierenden Faktor.

Und das betrifft Transformatoren, Schaltanlagen, Hochspannungs-Gleichstromübertragung, Netzstabilität und zusätzliche Stromerzeugung.







