Kursverluste - Börsenerholung belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag angesichts einer Erholung an den Aktienmärkten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 107,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,85 Prozent.

Die Erholung der Aktienmärkte und insbesondere die des gebeutelten Tech-Sektor am Freitag belastete die Anleihen. Im Vergleich zum Wochenstart legten die Anleihekurse aber zu. Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor hatte an den vergangenen Tagen für Verunsicherung gesorgt und die Anleihekurse gestützt. Dazu trug auch der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen bei.