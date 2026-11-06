Industrie will Blockmodell bei Altersteilzeit erhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeber und Gewerkschaften großer und von der aktuellen Krise besonders betroffener Wirtschaftszweige haben der Bundesregierung in der aktuellen Reformdebatte umfangreiche Vorschläge vorgelegt. Dabei sprechen sich die Sozialpartner aus der Chemie-, Stahl- sowie Metall- und Elektroindustrie etwa dagegen aus, das sogenannte Blockmodell der Altersteilzeit abzuschaffen, wie von der Rentenkommission der Bundesregierung vorgeschlagen.

Bei diesem Modell arbeiten Arbeitnehmer in einer ersten Phase der Altersteilzeit einige Jahre voll, bei nur teilweiser Bezahlung. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Das Blockmodell müsse als bewährtes Instrument erhalten bleiben, heißt es etwa von den Sozialpartnern der Chemiebranche.