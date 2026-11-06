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    Gift in Babynahrung - EU legt Grenzwerte fest

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    Für Sie zusammengefasst
    • EU setzt Höchstgrenzen für Cereulid in Babynahrung
    • Das Bakteriengift verursacht Übelkeit und Erbrechen
    • Verunreinigtes Öl aus China führte zu Rückrufen
    Gift in Babynahrung - EU legt Grenzwerte fest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL/PARMA (dpa-AFX) - Nach dem Skandal um verunreinigte Babynahrung hat die EU Höchstgrenzen für Cereulid in den Produkten festgelegt. Das ist ein von Bakterien gebildetes Gift, das zu plötzlicher Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen führen kann. Zu Beginn des Jahres hatte es weltweite Rückrufe von Babynahrung gegeben. Die Cereulid-Kontamination war nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit auf verunreinigtes Arachidonsäure-Öl aus China zurückzuführen ist, das bei der Herstellung verwendet wurde.

    Auf der Grundlage einer Bewertung der Behörde haben die Mitgliedstaaten nun ein dauerhaftes Lebensmittelsicherheitskriterium für Säuglingsanfangsnahrung, Folgemilch und Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke für Säuglinge festgelegt, wie die EU-Kommission mitteilte. Es seien strenge Höchstgrenzen für das Vorkommen des Toxins in getrockneten und flüssigen Produkten festgelegt worden./bf/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Neste Aktie

    Die Neste Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 66,62 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 18:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Neste Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Neste zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.






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    Verfasst von dpa-AFX
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