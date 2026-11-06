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    AppLovin Registered (A): Rally nach starken Quartalszahlen hält an

    Im Blickpunkt

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    Die Aktie von AppLovin Registered (A) schießt um 13,15 % nach oben und lässt den US Tech 100 deutlich hinter sich.

    Im Blickpunkt - AppLovin Registered (A): Rally nach starken Quartalszahlen hält an
    Foto: 1464816096

    Nach überraschend starken Quartalszahlen setzt sich die Rally bei AppLovin fort. Bereits am Donnerstag klettert der Kurs nach der Veröffentlichung um 31 %, nun steuert die Aktie auf den fünften Gewinntag in Folge zu.

    AppLovin Registered (A) Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 06.11.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AppLovin Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +14,58 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +53,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AppLovin Registered (A) -40,34 % verloren.

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    Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,40 %. Damit gehört AppLovin Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +53,08 %
    1 Monat +37,62 %
    3 Monate +14,58 %
    1 Jahr -38,29 %
    Stand: 06.11.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,98 Mrd.EUR € wert.

    Unity-Aktie explodiert: 15 Prozent Kursplus – plötzlich wird der KI-Konkurrent zur Gefahr


    Faruqi & Faruqi, LLP Urges AppLovin (APP) Investors to Seek Counsel Before the November 16, 2026 Lead Plaintiff Deadline in the Securities Class Action


    Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses in AppLovin to Contact Him Directly to Discuss Their OptionsNew York, New York--(Newsfile Corp. - November 6, 2026) - Faruqi & Faruqi, …

    Was steckt dahinter?


    Während an der Wall Street zahlreiche Technologieaktien massiv einbrechen, schießt die AppLovin-Aktie regelrecht durch die Decke. Am Donnerstag ging es um satte +31 % nach oben, nachdem der Werbetechnologie-Konzern überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Doch was steckt hinter diesem außergewöhnlichen Kurssprung? AppLovin-Aktie schießt um +31% nach oben Was für ein Handelstag bei AppLovin! Während der […] The post AppLovin-Aktie explodiert um +31%: Was steckt dahinter? first appeared on sharedeals.de.

    Die Aktie von AppLovin Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 103,55 %.

    Lohnt sich ein Investment in die AppLovin Registered (A) Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AppLovin Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AppLovin Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AppLovin Registered (A)

    +10,34 %
    +53,41 %
    +36,86 %
    +14,17 %
    -39,33 %
    +846,36 %
    +303,45 %
    +553,96 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K
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