AppLovin Registered (A): Rally nach starken Quartalszahlen hält an

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AppLovin Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +14,58 % verbuchen.

Nach überraschend starken Quartalszahlen setzt sich die Rally bei AppLovin fort. Bereits am Donnerstag klettert der Kurs nach der Veröffentlichung um 31 %, nun steuert die Aktie auf den fünften Gewinntag in Folge zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +53,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AppLovin Registered (A) -40,34 % verloren.

Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,40 %. Damit gehört AppLovin Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +53,08 % 1 Monat +37,62 % 3 Monate +14,58 % 1 Jahr -38,29 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 06.11.2026, 19:00 Uhr

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,98 Mrd.EUR € wert.

Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses in AppLovin to Contact Him Directly to Discuss Their OptionsNew York, New York--(Newsfile Corp. - November 6, 2026) - Faruqi & Faruqi, …

Während an der Wall Street zahlreiche Technologieaktien massiv einbrechen, schießt die AppLovin-Aktie regelrecht durch die Decke. Am Donnerstag ging es um satte +31 % nach oben, nachdem der Werbetechnologie-Konzern überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Doch was steckt hinter diesem außergewöhnlichen Kurssprung? AppLovin-Aktie schießt um +31% nach oben Was für ein Handelstag bei AppLovin! Während der […] The post AppLovin-Aktie explodiert um +31%: Was steckt dahinter? first appeared on sharedeals.de.

Die Aktie von AppLovin Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 103,55 %.

Lohnt sich ein Investment in die AppLovin Registered (A) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AppLovin Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AppLovin Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.