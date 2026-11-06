JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 170 auf 137 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals habe bei ihm einen positiveren Eindruck hinterlassen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumserwartungen seien zwar deutlich niedriger, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei aber gut aufgestellt. Die Profitabilität bleibe robust und der Auftragsbestand untermauere die Perspektiven für 2027. Zudem verbessere sich die Nachfrage in den USA. Die reduzierten Unternehmensambitionen für 2028 erschienen nun realistisch./mis/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 112EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

