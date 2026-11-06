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    Flutterwave wurde bei den Euromoney Transaction Banking Awards 2026 als „Afrikas bester Anbieter von Zahlungsinfrastruktur" ausgezeichnet

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    SAN FRANCISCO und LAGOS, Nigeria, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Flutterwave, Afrikas führendes Zahlungstechnologieunternehmen, wurde bei den Euromoney Transaction Banking Awards 2026 als „Afrikas bester Zahlungsinfrastrukturanbieter" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Flutterwave bei der Stärkung der Zahlungsinfrastruktur Afrikas und ermöglicht es Unternehmen, grenzüberschreitende Transaktionen durchzuführen und effektiver an der Weltwirtschaft teilzunehmen.

    Flutterwave Named

    Die Transaction Banking Awards, präsentiert von Euromoney, einer führenden internationalen Finanzpublikation mit über 50 Jahren Erfahrung, würdigen herausragende Leistungen in der globalen Transaktionsbank- und Zahlungsbranche. Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Erfolg, da Flutterwave sein zehnjähriges Bestehen feiert und damit ein Jahrzehnt Arbeit zur Vereinfachung von Zahlungen, zur Vernetzung von Märkten, zur Förderung des Ökosystemwachstums und zur Unterstützung des Geschäftswachstums in Afrika und darüber hinaus würdigt.

    Seit seiner Gründung im Jahr 2016 arbeitet Flutterwave daran, den Geldtransfer zwischen den verschiedenen Finanzmärkten Afrikas zu vereinfachen. Durch die Verknüpfung lokaler Zahlungsmethoden, Banknetzwerke und internationaler Zahlungssysteme über eine einzige Plattform hilft das Unternehmen Unternehmen dabei, Zahlungen zu akzeptieren, neue Kunden zu erreichen und über Grenzen hinweg zu expandieren. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich Flutterwave zu einer Finanztechnologieplattform entwickelt, der rund vier Millionen Privatpersonen und Unternehmen vertrauen – von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu globalen Organisationen. Das Unternehmen hat mehr als eine Milliarde Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgewickelt, was den Umfang seiner Geschäftstätigkeit und die wachsende Nachfrage nach zuverlässiger, interoperabler Finanzinfrastruktur auf dem gesamten Kontinent widerspiegelt.

    Olugbenga 'GB' Agboola, Gründer und CEO von Flutterwave, sagte: „Von Euromoney als Afrikas bester Zahlungsinfrastrukturanbieter ausgezeichnet zu werden, ist ein stolzer Moment für alle bei Flutterwave, insbesondere da wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern. Als wir Flutterwave im Jahr 2016 gründeten, war es unser Ziel, afrikanischen Unternehmen den Geldtransfer und die Teilnahme an der Weltwirtschaft zu erleichtern."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Flutterwave wurde bei den Euromoney Transaction Banking Awards 2026 als „Afrikas bester Anbieter von Zahlungsinfrastruktur" ausgezeichnet SAN FRANCISCO und LAGOS, Nigeria, 6. November 2026 /PRNewswire/ - Flutterwave, Afrikas führendes Zahlungstechnologieunternehmen, wurde bei den Euromoney Transaction Banking Awards 2026 als „Afrikas bester Zahlungsinfrastrukturanbieter" …
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