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    DZ BANK stuft Kontron auf 'Kaufen'

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    DZ BANK stuft Kontron auf 'Kaufen'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Technologiekonzerns in den ersten neun Monaten des Jahres sei solide gestiegen, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Erreichung der Jahresziele hänge primär davon ab, wie stark sich der überfällige Auftragsbestand im Umsatz des Schlussquartals realisiere./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 18,70EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: Kontron
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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