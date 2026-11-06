Moderna ziehen nach deutlicher Prognoseanhebung an
AKTIE IM FOKUS
- Moderna meldet Quartalsgewinn, hebt Umsatzprognose
- Moderna-Aktie steigt sieben Prozent auf 258 Dollar
- Melanom-Impfstoff-Erfolg lässt Biontech weit zurück
NEW YORK (dpa-AFX) - Der erste Quartalsgewinn seit 2024 und eine angehobene Umsatzprognose haben Moderna am Freitag ein Kursplus von 7 Prozent auf rund 258 US-Dollar beschert. Damit halten sich die Aktien des Impfstoffherstellers weiter auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021, womit sich ihr Wert im bisherigen Jahresverlauf fast verachtfacht hat. Der Kurssprung seit Mitte August verdankt sich vor allem einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff. Ihren Rekord hatten die Titel mit nahezu 500 Dollar im August 2021 erreicht, noch während der Corona-Pandemie.
Von so einer positiven Entwicklung sind die in New York gelisteten Anteilscheine des Konkurrenten Biontech weit entfernt. Sie erholten sich am Freitag im Kielwasser von Moderna lediglich um 1,5 Prozent auf gut 87 Dollar, nachdem sie zeitweise den tiefsten Stand seit März erreicht hatten. Das Jahresminus liegt bei 8,5 Prozent. Die Mainzer forschen ebenfalls an Krebs-Impfstoffen, können in diesem Bereich aber noch keinen so durchschlagenden Erfolg vorweisen wie der US-Konkurrent.
Nach einem überraschenden Quartalsgewinn, der einer starken Erholung im Corona-Impfstoff-Geschäft geschuldet war, erwartet Moderna für 2026 nun einen Umsatzanstieg zwischen 15 und 25 Prozent. Bisher hatte das Wachstumsziel bei 10 Prozent gelegen.
Luca Issi von der kanadischen Bank RBC attestierte dem Unternehmen ein überraschend starkes Quartal und hob das Kursziel für die Aktien von 130 auf 145 Dollar an. Er lobte den Durchbruch mit dem möglichen Melanom-Impfstoff und die mit der angehobenen Umsatzprognose gesenkte Investitionsplanung. Er tue sich allerdings weiter schwer, die Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden Dollar zu rechtfertigen, merkte der Analyst an. Denn diese beruhe auf der Annahme, dass der mRNA-Impfstoff-Ansatz auch bei etlichen anderen Tumortypen funktioniere. Die Liste der Medikamente, bei denen sich diese Hoffnung nicht bewahrheitet habe, sei allerdings lang./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,94 % und einem Kurs von 236,6 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,56USD. Von den letzten 9 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 86,00USD was eine Bandbreite von +59,34 %/+9,62 % bedeutet.
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Besonders aufschlussreich ist die Zusammensetzung der Erlöse. Im dritten Quartal entfielen 554 Mio. Euro auf COVID-19-Impfstoffe, aber 683 Mio. Euro auf Auslizenzierungen.
Davon stammten 613 Mio. Euro aus der Kooperation mit Bristol Myers Squibb (BMS) rund um den bispezifischen Antikörper Pumitamig (BNT327/BMS-986545). Weitere 70 Mio. Euro kamen aus einem Entwicklungsmeilenstein eines anderen auslizenzierten Forschungsprogramms.
Damit war die BMS-Kooperation im dritten Quartal tatsächlich der größte einzelne Erlösbeitrag – noch vor dem COVID-19-Impfstoffgeschäft.
Für die ersten neun Monate sieht das Bild etwas anders aus: Hier stehen 613 Mio. Euro aus der BMS-Kooperation 673 Mio. Euro Impfstofferlösen gegenüber. Die Auslizenzierungserlöse insgesamt lagen mit 683 Mio. Euro allerdings auch im Neunmonatszeitraum bereits leicht über den COVID-19-Erlösen.
Das ist eine wichtige Verschiebung im Geschäftsmodell. Die 613 Mio. Euro sind also keine wiederkehrenden Umsätze aus einem vermarkteten Medikament. Sie resultieren aus der vertraglichen Ausgestaltung der BMS-Kooperation: Eine zuvor vereinbarte Option zur Beendigung des Vertrags war ausgelaufen, wodurch bestimmte Rechte verbindlich wurden und BioNTech die entsprechende Zahlung als Umsatz erfassen konnte. Die Kooperation umfasst eine Vorauszahlung von 1,5 Mrd. US-Dollar sowie weitere nicht erfolgsabhängige Zahlungen von insgesamt 2 Mrd. US-Dollar bis 2028.
Diese waren im ursprünglichen Vertrags als eine Art „Geburtstagsbonus“ deklariert worden, wann immer sich das Datum des Vertragsabschlusses jähren sollte. Hinzu kommen mögliche Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteine von bis zu 7,6 Mrd. US-Dollar. Entwicklungskosten und Gewinne beziehungsweise Verluste werden grundsätzlich hälftig geteilt.
BMS ist damit derzeit ein zentraler Finanzierungs- und Entwicklungspartner für BioNTech...
https://transkript.de/artikel/2026/biontech-bms-wird-zum-umsatzanker-die-pipeline-muss-aber-noch-liefern/
Moderna wird einen Quartalsverlust melden. Die Frage ist nur, schlimmer oder besser als erwartet.
BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung.
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026.
- Erstmals globale Daten für einen bispezifischen PD-(L)1xVEGF-Immunmodulatorkandidaten in Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidat bei Lungenkrebs vorgestellt: Pumitamig in Kombination mit Elfetabart Drozuntecan
- Erste globale klinische Phase-3-Studie zur Evaluierung von Pumitamig in Kombination mit Gileads gegen TROP2-gerichtetem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei dreifach negativem Brustkrebs vorangebracht, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
- Daten präsentiert, die zeigten, dass das mediane Gesamtüberleben bei Behandlung mit Gotistobart gegenüber Chemotherapie nahezu verdoppelt wurde bei vorbehandelten Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Plattenepithelkarzinom der Lunge
- Markteinführung von variantenangepasstem COVID-19-Impfstoff für die Impfsaison 2026/2027 in verschiedenen Regionen weltweit
- Umsatz im dritten Quartal 2026 in Höhe von 1.289,2 Mio. €1,adjustierte2 Forschungs- und Entwicklungskosten von 578,5 Mio. € (IFRS Forschungs- und Entwicklungskosten von 748,1 Mio. €), und adjustierte Vertriebs- und Verwaltungskosten3 von 178,5 Mio. €
- Anhebung des Mittelpunkts der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 und Aktualisierung der Prognosespanne auf 1,7 bis 1,9 Mrd. €; weiterhin starke Finanzposition mit 16,2 Mrd. € an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie liquiden Wertpapieranlagen4
https://www.biontech.com/content/dam/biontech-corporate/global/pdf/home/media/de/news/attachments/2026/11/biontech-announces-third-quarter-2026-financial-results-and-corporate-update.pdf