Moderna ziehen nach deutlicher Prognoseanhebung an

NEW YORK (dpa-AFX) - Der erste Quartalsgewinn seit 2024 und eine angehobene Umsatzprognose haben Moderna am Freitag ein Kursplus von 7 Prozent auf rund 258 US-Dollar beschert. Damit halten sich die Aktien des Impfstoffherstellers weiter auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021, womit sich ihr Wert im bisherigen Jahresverlauf fast verachtfacht hat. Der Kurssprung seit Mitte August verdankt sich vor allem einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff. Ihren Rekord hatten die Titel mit nahezu 500 Dollar im August 2021 erreicht, noch während der Corona-Pandemie.

Von so einer positiven Entwicklung sind die in New York gelisteten Anteilscheine des Konkurrenten Biontech weit entfernt. Sie erholten sich am Freitag im Kielwasser von Moderna lediglich um 1,5 Prozent auf gut 87 Dollar, nachdem sie zeitweise den tiefsten Stand seit März erreicht hatten. Das Jahresminus liegt bei 8,5 Prozent. Die Mainzer forschen ebenfalls an Krebs-Impfstoffen, können in diesem Bereich aber noch keinen so durchschlagenden Erfolg vorweisen wie der US-Konkurrent.