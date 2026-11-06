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    Moderna ziehen nach deutlicher Prognoseanhebung an

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna meldet Quartalsgewinn, hebt Umsatzprognose
    • Moderna-Aktie steigt sieben Prozent auf 258 Dollar
    • Melanom-Impfstoff-Erfolg lässt Biontech weit zurück
    AKTIE IM FOKUS - Moderna ziehen nach deutlicher Prognoseanhebung an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der erste Quartalsgewinn seit 2024 und eine angehobene Umsatzprognose haben Moderna am Freitag ein Kursplus von 7 Prozent auf rund 258 US-Dollar beschert. Damit halten sich die Aktien des Impfstoffherstellers weiter auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021, womit sich ihr Wert im bisherigen Jahresverlauf fast verachtfacht hat. Der Kurssprung seit Mitte August verdankt sich vor allem einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff. Ihren Rekord hatten die Titel mit nahezu 500 Dollar im August 2021 erreicht, noch während der Corona-Pandemie.

    Von so einer positiven Entwicklung sind die in New York gelisteten Anteilscheine des Konkurrenten Biontech weit entfernt. Sie erholten sich am Freitag im Kielwasser von Moderna lediglich um 1,5 Prozent auf gut 87 Dollar, nachdem sie zeitweise den tiefsten Stand seit März erreicht hatten. Das Jahresminus liegt bei 8,5 Prozent. Die Mainzer forschen ebenfalls an Krebs-Impfstoffen, können in diesem Bereich aber noch keinen so durchschlagenden Erfolg vorweisen wie der US-Konkurrent.

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    Nach einem überraschenden Quartalsgewinn, der einer starken Erholung im Corona-Impfstoff-Geschäft geschuldet war, erwartet Moderna für 2026 nun einen Umsatzanstieg zwischen 15 und 25 Prozent. Bisher hatte das Wachstumsziel bei 10 Prozent gelegen.

    Luca Issi von der kanadischen Bank RBC attestierte dem Unternehmen ein überraschend starkes Quartal und hob das Kursziel für die Aktien von 130 auf 145 Dollar an. Er lobte den Durchbruch mit dem möglichen Melanom-Impfstoff und die mit der angehobenen Umsatzprognose gesenkte Investitionsplanung. Er tue sich allerdings weiter schwer, die Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden Dollar zu rechtfertigen, merkte der Analyst an. Denn diese beruhe auf der Annahme, dass der mRNA-Impfstoff-Ansatz auch bei etlichen anderen Tumortypen funktioniere. Die Liste der Medikamente, bei denen sich diese Hoffnung nicht bewahrheitet habe, sei allerdings lang./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,94 % und einem Kurs von 236,6 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,56USD. Von den letzten 9 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 86,00USD was eine Bandbreite von +59,34 %/+9,62 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Unterbewertung von BioNTech gegenüber Moderna. Diskutiert werden der gemeldete Quartalsgewinn, die finanzielle Ausdauer und die Studienpipeline, aber auch Rückschläge und Verzögerungen. Einzelne sehen bei 77 einen Kursboden und erwarten bis Februar 2027 einen Anstieg auf 115. Zudem wird mehr Einsatz des Managements für den Aktionärswert gefordert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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