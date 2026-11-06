Nach dem gestrigen KI-Abverkauf heute eine (fast schon erwartbare) Rally bei Tech-Aktien - und Tenor ist heute: das war doch nur eine Korrektur! Also den Dip kaufen, wie immer - schließlich reagierten die Märkte in den letzten Jahren immer wie Pawlowscher Hunde. Gestern hatten vor allem US-Privatanleger massiv den Dip gekauft - aber ein Blick in die Börsengeschichte zeigt, dass ein solcher Abverkauf wie gestern häufig von Rallys gefolgt wird, bevor dann mindestens noch einmal ein Einbruch erfolgt. Denn einerseits ist nach wie vor die Hebelung im KI-Sektor hoch, und andererseits bleibt das zentrale Problem der KI-Blase ungelöst: extremer Kapitalbedarf, immer mehr teure Schulden bei nach wie vor nicht erkennbarem Geschäftsmodell..

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Das Video "KI-Abverkauf: Das war doch nur eine Korrektur - oder? " sehen Sie hier..