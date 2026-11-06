🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    KI-Abverkauf: Das war doch nur eine Korrektur - oder?

    Marktgeflüster

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Also den Dip kaufen, wie immer - schließlich reagierten die Märkte in den letzten Jahren immer wie Pawlowscher Hunde

    Nach dem gestrigen KI-Abverkauf heute eine (fast schon erwartbare) Rally bei Tech-Aktien - und Tenor ist heute: das war doch nur eine Korrektur! Also den Dip kaufen, wie immer - schließlich reagierten die Märkte in den letzten Jahren immer wie Pawlowscher Hunde. Gestern hatten vor allem US-Privatanleger massiv den Dip gekauft - aber ein Blick in die Börsengeschichte zeigt, dass ein solcher Abverkauf wie gestern häufig von Rallys gefolgt wird, bevor dann mindestens noch einmal ein Einbruch erfolgt. Denn einerseits ist nach wie vor die Hebelung im KI-Sektor hoch, und andererseits bleibt das zentrale Problem der KI-Blase ungelöst: extremer Kapitalbedarf, immer mehr teure Schulden bei nach wie vor nicht erkennbarem Geschäftsmodell..

    InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code
    https://www.investing-referral.com/fugi/
    (Werbung)

     

    Das Video "KI-Abverkauf: Das war doch nur eine Korrektur - oder? " sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster KI-Abverkauf: Das war doch nur eine Korrektur - oder? Nach dem gestrigen KI-Abverkauf heute eine (fast schon erwartbare) Rally bei Tech-Aktien - und Tenor ist heute: das war doch nur eine Korrektur!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     