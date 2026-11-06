Entdecken Sie die neuesten Produkte von ELEGOO und einen Ausblick auf die Zukunft auf der Formnext 2026

SHENZHEN, China, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich rasch entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, wird erneut auf der Formnext 2026 vertreten sein, die vom 17. bis 20. November im Messe Frankfurt Exhibition Center in Frankfurt am Main stattfindet. Am Stand 12.0-C02 wird ELEGOO sein wachsendes Ökosystem präsentieren, einen ersten Einblick in kommende Produkte gewähren und Stimmen aus der 3D-Druck-Community einbeziehen, um neue Anwendungsbereiche und kreative Möglichkeiten zu erkunden.

Die Präsentation von ELEGOO vereint eine Reihe von Produkt-Highlights und damit verbundene kreative Werkzeuge. Zu den Highlights zählen beliebte FDM-Drucker wie der „Centauri Carbon 2 Combo" und der „ELEGOO × emoji Centauri Carbon 2 Combo" sowie der Großformatdrucker „Orangestorm Giga". Ebenfalls vorgestellt wird der M1 Ultra, ELEGOO's erster All-in-One-Smart-3D-Scanner, der den Einstieg des Unternehmens in den Bereich des 3D-Scannens markiert. Der für professionelle Arbeitsabläufe konzipierte M1 Ultra kombiniert mehrere Scanmodi mit einem optimierten „Scan-to-Model"-Prozess und unterstützt damit ein breiteres Anwendungsspektrum.

Ergänzend zum Sortiment erhalten Besucher einen ersten Einblick in einen verbesserten Harz-3D-Drucker sowie einen weiteren, noch nicht angekündigten Drucker, zu dem weitere Details auf der Veranstaltung bekannt gegeben werden. Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem Nexprint, die 3D-Modellbibliothek von ELEGOO, vorgestellt, in der Besucher erleben können, wie digitale Entwürfe durch vernetzte Werkzeuge und Ressourcen von der Inspiration zur physischen Umsetzung gelangen.

Über die Produktpräsentationen hinaus veranstaltet ELEGOO täglich von 15:00 bis 16:00 Uhr Community-Sessions, bei denen erfahrene 3D-Druck-Kreative ihre kreativen Anwendungen und Einblicke in Branchentrends vorstellen. Jeden Tag um 16:00 Uhr können Besucher zudem an einer Verlosung teilnehmen, bei der mehrere Gewinner ELEGOO-Produkte und Geschenke erhalten, darunter beliebte FDM-Drucker, den kommenden Harzdrucker, Filamente und Zubehör. Das Führungsteam von ELEGOO wird ebenfalls vor Ort sein, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und sich über die neuesten Entwicklungen sowie Branchentrends auszutauschen.

Weitere Informationen zu Gastrednern, Veranstaltungsaktivitäten und anderen Ankündigungen finden Sie auf der offiziellen Website von ELEGOO oder folgen Sie dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Kanälen via Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Veranstaltungsdetails

Veranstaltung: Formnext 2026

Datum: 17. bis 20. November 2026

Veranstaltungsort: Messe Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland

Stand: 12.0-C02

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat Millionen Produkte in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2025 überstieg der Gesamtumsatz des Unternehmens 300 Millionen US-Dollar, wobei das Unternehmen über mehr als 1000 Beschäftigte sowie eine Büro- und Produktionsfläche von über 430 000 Quadratmetern verfügte. Mit Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO verschiedenen Verbrauchergruppen einzigartige und intelligente Kreativräume, um individuelle Erlebnisse zu fördern.

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