Börsen Update USA - 06.11. - US Tech 100 stark +1,71 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der States 30 bewegt sich bei 51.493,04 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,73 %, Amazon +3,09 %, Caterpillar +2,11 %, Boeing +2,03 %, Nike (B) -0,53 %
Flop-Werte: Salesforce -1,17 %, Sherwin-Williams -0,69 %, The Home Depot -0,55 %
Der US Tech 100 steht bei 27.096,11 PKT und gewinnt bisher +1,71 %.
Top-Werte: Rocket Lab Corporation +14,93 %, AppLovin Registered (A) +13,55 %, Moderna +11,54 %, Intel +10,34 %, Advanced Micro Devices +9,19 %
Flop-Werte: Microchip Technology -7,44 %, Axon Enterprise -3,70 %, Thomson Reuters -3,61 %, Dexcom -3,49 %, Intuit -2,40 %
Der States 500 bewegt sich bei 7.408,55 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: Coherent +15,53 %, AppLovin Registered (A) +13,55 %, SOLVENTUM +13,22 %, Moderna +11,54 %, Vistra +10,99 %
Flop-Werte: Microchip Technology -7,44 %, Insulet -6,13 %, Gartner -5,58 %, Centene -5,20 %, EPAM Systems -4,72 %
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