Rocket Lab Corporation klettert um 14,93 % und lässt US Tech 100 hinter sich

Der Kurs der Rocket Lab Corporation Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,21 %.

Mit einem kräftigen Kursplus lässt Rocket Lab Corporation den US Tech 100 deutlich hinter sich, der um 1,71 % steigt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Die amerikanischen Indizes starten überwiegend freundlich in den Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -8,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,20 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +1,71 %. Rocket Lab Corporation entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,77 Mrd.EUR € wert.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,45 % 1 Monat -29,32 % 3 Monate -29,21 % 1 Jahr -6,40 %

Stand: 06.11.2026, 20:00 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Rocket Lab Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.