Protest gegen Microsoft-Rechenzentrum in Amsterdam - viele Festnahmen
- 150 bis 200 Demonstranten in Amsterdam festgenommen
- Microsoft-Baustelle in Amsterdam gewaltsam besetzt
- Klimaschützer protestieren gegen hohen Energiebedarf
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Hunderte Demonstranten sind in Amsterdam auf die Baustelle eines Microsoft -Rechenzentrums vorgedrungen, um gegen das Projekt zu protestieren. 150 bis 200 Demonstranten seien wegen Hausfriedensbruch festgenommen worden, teilte die Polizei in der niederländischen Hauptstadt mit. Bei einigen sei mutmaßlich von der Baustelle gestohlenes Material sichergestellt worden, andere sollen dort Sachbeschädigungen begangen haben. Alle Festgenommenen sollten verhört werden, so die Polizei.
Am Baugelände hätten sich Demonstranten zweier unterschiedlicher Gruppierungen versammelt, berichtete der Sender NOS. Während die Klimaschutz- und Bürgerbewegung Fossielvrij NL vor der Baustelle demonstrieren wollte, weil Rechenzentren enorme Mengen Energie verschlingen, hätten Aktivisten der Gruppierung Geef Tegengas versucht, mit Werkzeug Zäune aufzubrechen, um auf die Baustelle selbst zu gelangen. Die Gruppierung geht mit Blockaden von Infrastruktur, Häfen oder Baustellen gegen fossile Energien, Kapitalismus, Aufrüstung oder große Tech-Projekte vor.
Aktivisten dringen gewaltsam auf Baustelle vor
Wie die Polizei mitteilte, habe sie die Demonstranten zunächst aufgefordert, ihr Werkzeug abzugeben und ihnen dann den Weg zum Ort der Kundgebung freigegeben. Dennoch hätten die Demonstranten sich danach gewaltsam Zugang zur Baustelle verschafft. Bei ihrem Vorgehen gegen die Demonstranten setzte die Bereitschaftspolizei auch Schlagstöcke ein, wie auf NOS-Fernsehbildern zu sehen war.
Wie die Gruppierung Geef Tegengas in einem Aufruf mitteilte, habe es sich bei der Besetzung der Microsoft-Baustelle in Amsterdam um einen ersten Massenprotest gegen große Rechenzentren in Europa gehandelt.
Microsoft teilte der NOS mit, dass man über die eskalierte Demonstration informiert sei. "Wir verstehen, dass dieses Projekt viele Emotionen weckt, und respektieren das Recht der Menschen, ihre Meinung friedlich zu äußern. Wir billigen jedoch keine Handlungen, die gegen das Gesetz verstoßen oder die Sicherheit von Menschen gefährden", hieß es./evs/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 479,1 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 664,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +30,88 %/+51,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Das wird es so in diesem Jahrzehnt nicht geben, das sagen die Auftragsbücher der Chiphersteller als auch deren Käufer.
Das, was du aktuell den Anfang der Umkehr nennst sind imo nur fehlgedeutete Engpässe im Ausbau aufgrund stockender Lieferketten und mangelnder Energieversorgung.
Hoods Äußerungen könnten sich auf eine jüngste Welle von Verzögerungen bei KI-Rechenzentrumsprojekten beziehen, die größtenteils auf Stromengpässe sowie auf lokalen Widerstand zurückzuführen sind.
"Der Finanzvorstand erklärte, Microsoft rechne damit, dass die Investitionsausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anziehen werden, sobald die bisher verzögerten Kapazitäten zur Verfügung stehen."
Dein KI-Trade ist also noch lange nicht zu Ende, siehe auch Alphabet, SK Hynix, etc.
https://www.businessinsider.com/microsoft-trims-ai-spending-plans-to-170b-as-azure-revenue-surges-2026-10