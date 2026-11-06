Trumps Stabschefin Wiles geht
Für Sie zusammengefasst
- Wiles verlässt nach Wahldebakel Trumps Machtzirkel
- Stephen Miller folgt Wiles als Stabschef nach
- Trump kündigt den Wechsel auf Truth Social an
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stabschefin von US-Präsident Donald Trump, Susie Wiles, verlässt wenige Tage nach dem verheerenden Wahldebakel der Republikaner den engsten Machtzirkel im Weißen Haus. Auf die Position rückt ihr Stellvertreter Stephen Miller, wie Trump auf der Plattform Truth Social mitteilte./rin/DP/he