Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies belässt Hochtief auf „Hold“ mit 493 Euro
- ACS erwägt komplette Übernahme von Hochtief
- Kurs sank seit Rekordhoch, Gewinnerwartungen stiegen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach einem Bericht über das Interesse der Konzernmutter ACS an einer Komplettübernahme des Baukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Für Branchenexperte Graham Hunt wäre das keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien, schrieb er in einer am Freitagabend vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte./mis/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 363,8 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 460,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 403,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 493,00EUR was eine Bandbreite von +9,87 %/+34,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 493 Euro
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: