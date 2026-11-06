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    DeFi-Technologies-Tochter Valour führt acht neue Digital-Asset-ETPs am Spotlight Stock Market ein und erweitert den Zugang zu KI, institutioneller Blockchain, DeFi und Community-Token

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    DeFi-Technologies-Tochter Valour führt acht neue Digital-Asset-ETPs am Spotlight Stock Market ein und erweitert den Zugang zu KI, institutioneller Blockchain, DeFi und Community-Token
    Foto: adobe.stock.com
    • Acht neue ETPs auf digitale Vermögenswerte: Valour führt acht neue, auf schwedische Kronen (SEK) lautende börsengehandelte Produkte am Spotlight Stock Market ein und ermöglicht Anlegern damit ein Engagement in Venice (VVV), Canton Network (CC), Raydium (RAY), Morpho (MORPHO), Maple Finance (SYRUP), Pump.fun (PUMP), Dogwifhat (WIF) und Bonk (BONK).
       
    • Erweiterung des Zugangs zu aufstrebenden Blockchain-Ökosystemen: Die neuen ETPs ermöglichen Anlegern ein Engagement in einem breiten Anwendungsspektrum digitaler Vermögenswerte, darunter künstliche Intelligenz, institutionelle Blockchain-Infrastruktur, dezentraler Handel und Kreditvergabe sowie von Communitys getragene digitale Vermögenswerte.
       
    • Kontinuierliches Wachstum der Produktplattform von Valour: Mit der Einführung baut Valour sein Portfolio von mehr als 100 Digital-Asset-ETPs weiter aus und bietet Anlegern über herkömmliche Brokerkonten Zugang zu einer wachsenden Auswahl Blockchain-Ökosysteme, ohne dass sie digitale Vermögenswerte selbst kaufen oder verwahren müssen.

    TORONTO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. sowie Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent börsengehandelter Produkte („ETPs"), acht neue Digital-Asset-ETPs am Spotlight Stock Market in Schweden eingeführt haben.

    DeFi Technologies Inc. Logo

    Die neuen Produkte werden seit dem 5. November 2026 gehandelt und ermöglichen Anlegern, über regulierte börsengehandelte Anlageprodukte, die über die herkömmliche Brokerinfrastruktur zugänglich sind, an der Wertentwicklung der jeweils zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte teilzuhaben.

    Zu den acht neu eingeführten ETPs gehören:

    1. Valour Venice (VVV) SEK ETP

    • Handelssymbol: VVV SEK
    • ISIN: CH1108681771

    2. Valour Canton Network (CC) SEK ETP

    • Handelssymbol: CC SEK
    • ISIN: CH1108682662

    3. Valour Raydium (RAY) SEK ETP

    • Handelssymbol: RAY SEK
    • ISIN: CH1108682670

    4. Valour Morpho (MORPHO) SEK ETP

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