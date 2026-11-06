Barclays senkt Kursziel: HelloFresh gerät deutlich unter Druck

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei HelloFresh damit auf -12,00 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Barclays senkt das Kursziel für HelloFresh von 3,10 auf 2,80 Euro und belässt die Einstufung auf „Underweight“. Die Geschäftstrends beim Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs bleiben nach Einschätzung der Bank mau. Deutsche Bank Research hält nach den endgültigen Zahlen zum dritten Quartal dagegen an „Hold“ und einem Kursziel von 3,50 Euro fest.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +8,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,56 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HelloFresh -51,51 % verloren.

Während HelloFresh deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,54 %. Damit gehört HelloFresh heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,79 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,16 %.

Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -48,65 %.

Informationen zur HelloFresh Aktie

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 520,44 Mio.EUR € wert.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,11 % 1 Monat +26,56 % 3 Monate -12,00 % 1 Jahr -53,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.11.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahmespekulationen und den Kursanstieg von über 40 % binnen eines Monats. Diskutiert werden die Q3-Zahlen: Der Umsatz sank währungsbereinigt um 11,3 %, während das bereinigte EBITDA um 26,3 % stieg. Einsparungen und höhere Bestellwerte stützen die Profitabilität trotz Kundenverlusten. Umstritten bleibt, ob die niedrige Bewertung gerechtfertigt ist. Jefferies empfiehlt Kaufen mit Kursziel 8,35 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HelloFresh eingestellt.

Gegensätze an den Börsen: Während der DAX deutlich nachgibt, zieht der States 500 an. Bei den Einzelwerten glänzt Coherent, während Stabilus zweistellig verliert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten den Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross …

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Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.