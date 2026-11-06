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    US Tech 100 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - US Tech 100 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,28 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +14,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: +41,31 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,64 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +12,98 %
    Platz 3
    Performance 1M: +30,01 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursanstieg der Moderna-Aktie und eine mögliche Überbewertung. Ein gemeldeter Quartalsgewinn statt des erwarteten Verlusts wird als positive Überraschung gewertet. Als weitere Impulse werden eine Zulassung in Kanada und eine WHO-Empfehlung zur Ebola-Impfstoffentwicklung genannt. Diskutiert werden zudem die hohe Shortquote, starke Volatilität und das Risiko einer deutlichen Kurskorrektur.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +10,27 %
    Platz 4
    Performance 1M: -28,19 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,27 %.

    Intel
    Tagesperformance: +10,09 %
    Platz 5
    Performance 1M: -50,66 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Intel-Aktie auf rund 47 € und mögliche Einstiege bei 40 € oder darunter. Diskutiert werden die Bewertung nach der Rally, Panther Lakes Wettbewerbsfähigkeit gegenüber AMD sowie High-NA-EUV-Technik. Zweifel betreffen Foundry-Kunden, Fertigungskapazitäten und die KI-Positionierung. Zudem stehen die ausbleibende Kursreaktion auf den Aktienkauf des Intel-Chefs und mögliche Risiken beim Rechenzentrumsausbau im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    SpaceX
    Tagesperformance: +9,45 %
    Platz 6
    Performance 1M: -20,70 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,45 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +7,96 %
    Platz 7
    Performance 1M: -43,35 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,96 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +7,23 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,52 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,23 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +6,93 %
    Platz 9
    Performance 1M: -7,13 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,93 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +6,82 %
    Platz 10
    Performance 1M: -32,96 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,82 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 11
    Performance 1M: -47,53 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +6,72 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas geplantes Ende der Cybertruck-Produktion wegen schwacher Nachfrage und die Frage, ob das Cybercab die frei werdenden Kapazitäten erfolgreich nutzen kann. Viele Beiträge bezweifeln dessen Absatzchancen, sehen erhebliche Risiken und halten die Aktie trotz des jüngsten Kursrückgangs von rund zehn Prozent für stark überbewertet; einige positionieren sich daher short.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +6,46 %
    Platz 13
    Performance 1M: -46,30 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Chancen und Risiken der CoreWeave-Aktie: Ein Auftragsbestand von 104 Milliarden Dollar und eine positivere Einschätzung von Technologieaktien stützen die Zuversicht. Skeptiker verweisen auf Schulden, mögliche Überkapazitäten, hohe Fixkosten, Klagen und Insolvenzrisiken. Einige warten auf eine Bodenbildung; zudem wird nach dem Zeitpunkt möglicher Dividenden gefragt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -6,03 %
    Platz 14
    Performance 1M: -22,66 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,03 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -5,91 %
    Platz 15
    Performance 1M: -27,91 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,91 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +5,79 %
    Platz 16
    Performance 1M: -22,89 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,79 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +5,77 %
    Platz 17
    Performance 1M: -14,02 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und mögliche Erholung der Palantir-Aktie. Als Auslöser werden das US-Wahlergebnis und die Reaktion auf Geschäftszahlen diskutiert. Umsatz und Gewinn sowie der Ausblick fielen stark aus, doch langsamer wachsende Buchungen und Rückstände sowie eine erwartete Wachstumsverlangsamung im nächsten Quartal sorgen für Zweifel. Goldman Sachs hob sein Kursziel an; einige Anleger sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +5,73 %
    Platz 18
    Performance 1M: -19,05 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +5,57 %
    Platz 19
    Performance 1M: -6,38 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,57 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,53 %
    Platz 20
    Performance 1M: -33,73 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,53 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +5,13 %
    Platz 21
    Performance 1M: -41,13 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,13 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 22
    Performance 1M: -6,87 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 23
    Performance 1M: +17,49 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 24
    Performance 1M: +31,89 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 25
    Performance 1M: +20,83 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,97 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

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