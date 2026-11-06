US Tech 100 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursanstieg der Moderna-Aktie und eine mögliche Überbewertung. Ein gemeldeter Quartalsgewinn statt des erwarteten Verlusts wird als positive Überraschung gewertet. Als weitere Impulse werden eine Zulassung in Kanada und eine WHO-Empfehlung zur Ebola-Impfstoffentwicklung genannt. Diskutiert werden zudem die hohe Shortquote, starke Volatilität und das Risiko einer deutlichen Kurskorrektur.