US Tech 100 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +14,64 %
Performance 1M: +41,31 %
Tagesperformance: +12,98 %
Performance 1M: +30,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,27 %
Performance 1M: -28,19 %
Tagesperformance: +10,09 %
Performance 1M: -50,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +9,45 %
Performance 1M: -20,70 %
Tagesperformance: +7,96 %
Performance 1M: -43,35 %
Tagesperformance: +7,23 %
Performance 1M: -8,52 %
Tagesperformance: +6,93 %
Performance 1M: -7,13 %
Tagesperformance: +6,82 %
Performance 1M: -32,96 %
Tagesperformance: +6,75 %
Performance 1M: -47,53 %
Tagesperformance: +6,72 %
Performance 1M: -4,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,46 %
Performance 1M: -46,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,03 %
Performance 1M: -22,66 %
Tagesperformance: -5,91 %
Performance 1M: -27,91 %
Tagesperformance: +5,79 %
Performance 1M: -22,89 %
Tagesperformance: +5,77 %
Performance 1M: -14,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,73 %
Performance 1M: -19,05 %
Tagesperformance: +5,57 %
Performance 1M: -6,38 %
Tagesperformance: +5,53 %
Performance 1M: -33,73 %
Tagesperformance: +5,13 %
Performance 1M: -41,13 %
Tagesperformance: -4,03 %
Performance 1M: -6,87 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: +17,49 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +31,89 %
Tagesperformance: -2,29 %
Performance 1M: +20,83 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +7,97 %