RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für den Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er gehe weiter davon aus, dass Airbus das Jahresziel von rund 870 Flugzeug-Auslieferungen erreiche, auch wenn die Dynamik dafür im November und Dezember stärker als vor einem Jahr ausfallen müsse, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 195,5EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

