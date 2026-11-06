🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoherent AktievorwärtsNachrichten zu Coherent

    Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026

    Top & Flop

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    422,50€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    476,40€
    Basispreis
    2,96
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,39 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +14,67 %
    Platz 2
    Performance 1M: +41,31 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,67 %.

    SOLVENTUM
    Tagesperformance: +13,64 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,34 %
    Chart SOLVENTUM
    ISIN: US83444M1018
    WKN: A407ZE
    Die SOLVENTUM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,64 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +13,01 %
    Platz 4
    Performance 1M: +30,01 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursanstieg der Moderna-Aktie und eine mögliche Überbewertung. Ein gemeldeter Quartalsgewinn statt des erwarteten Verlusts wird als positive Überraschung gewertet. Als weitere Impulse werden eine Zulassung in Kanada und eine WHO-Empfehlung zur Ebola-Impfstoffentwicklung genannt. Diskutiert werden zudem die hohe Shortquote, starke Volatilität und das Risiko einer deutlichen Kurskorrektur.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Vistra
    Tagesperformance: +12,56 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,17 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vistra (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von über 150 auf rund 102 Euro und mögliche Gründe wie Regulierungsängste, sinkende Strompreise und Schwäche der Branche. Charttechnisch gilt der EMA200 als Unterstützung. Einige halten den Rücksetzer bei einem erwarteten 2027er-KGV von 11,3 für übertrieben. Die jüngsten Q3-Zahlen übertrafen Erwartungen; die Prognose für 2026 wurde bestätigt.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +12,37 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,41 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,37 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +10,14 %
    Platz 7
    Performance 1M: -28,19 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,14 %.

    Intel
    Tagesperformance: +9,98 %
    Platz 8
    Performance 1M: -50,66 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Intel-Aktie auf rund 47 € und mögliche Einstiege bei 40 € oder darunter. Diskutiert werden die Bewertung nach der Rally, Panther Lakes Wettbewerbsfähigkeit gegenüber AMD sowie High-NA-EUV-Technik. Zweifel betreffen Foundry-Kunden, Fertigungskapazitäten und die KI-Positionierung. Zudem stehen die ausbleibende Kursreaktion auf den Aktienkauf des Intel-Chefs und mögliche Risiken beim Rechenzentrumsausbau im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +8,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,67 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,73 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +8,16 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,09 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,16 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +8,15 %
    Platz 11
    Performance 1M: -19,91 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,15 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +8,12 %
    Platz 12
    Performance 1M: -33,12 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Volatilität der SMCI-Aktie: Gewinne nach den Quartalszahlen wurden wieder abgegeben, während der schwache KI- und Halbleitersektor belastet. Einige sehen an einer früheren Unterstützungszone Chancen auf eine Gegenbewegung und verweisen auf niedrige Bewertungskennzahlen, hohe Shortquote und einen möglichen Großauftrag; andere rechnen mit weiterem Abwärtsdruck.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +7,75 %
    Platz 13
    Performance 1M: -17,06 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,75 %.

    Wynn Resorts
    Tagesperformance: +7,38 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,51 %
    Chart Wynn Resorts
    ISIN: US9831341071
    WKN: 663244
    Die Wynn Resorts Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,38 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: +7,38 %
    Platz 15
    Performance 1M: -10,59 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,38 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +7,10 %
    Platz 16
    Performance 1M: -8,52 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,10 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +7,09 %
    Platz 17
    Performance 1M: -2,67 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,09 %.

    Mettler Toledo International
    Tagesperformance: +7,04 %
    Platz 18
    Performance 1M: +13,83 %
    Chart Mettler Toledo International
    ISIN: US5926881054
    WKN: 910553
    Die Mettler Toledo International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,04 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 19
    Performance 1M: -32,96 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +6,86 %
    Platz 20
    Performance 1M: -39,94 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang im KI-Sektor und die Frage, ob Comfort Systems dadurch günstig bewertet ist. Genannt werden ein Forward-KGV von 15 und ein Analysten-Kursziel fast 1.000 US-Dollar über dem aktuellen Kurs. Sorgen gelten der Einstufung als KI-Hypewert sowie einer möglichen Verlangsamung des Rechenzentrumsausbaus; einige Anleger bleiben investiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Comfort Systems USA eingestellt.

    Insulet
    Tagesperformance: -6,68 %
    Platz 21
    Performance 1M: +8,25 %
    Chart Insulet
    ISIN: US45784P1012
    WKN: A0MQX8
    Die Insulet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,68 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -6,38 %
    Platz 22
    Performance 1M: -22,66 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,38 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -5,96 %
    Platz 23
    Performance 1M: -27,91 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,96 %.

    Centene
    Tagesperformance: -5,04 %
    Platz 24
    Performance 1M: +9,11 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,04 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 25
    Performance 1M: +11,20 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,87 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 27
    Performance 1M: +16,48 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    Sempra Energy (doing business Sempra)
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 28
    Performance 1M: +1,42 %
    Chart Sempra Energy (doing business Sempra)
    ISIN: US8168511090
    WKN: 915266
    Die Sempra Energy (doing business Sempra) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Molson Coors Beverage Registered (B)
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 29
    Performance 1M: +11,27 %
    Chart Molson Coors Beverage Registered (B)
    ISIN: US60871R2094
    WKN: A0DPTB
    Die Molson Coors Beverage Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 30
    Performance 1M: +13,42 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -3,24 %
    Platz 31
    Performance 1M: +1,61 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,24 %.

    Jack Henry & Associates
    Tagesperformance: -3,19 %
    Platz 32
    Performance 1M: +19,97 %
    Chart Jack Henry & Associates
    ISIN: US4262811015
    WKN: 888286
    Die Jack Henry & Associates Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,19 %.

    Allstate
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 33
    Performance 1M: +15,13 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 34
    Performance 1M: +24,56 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Zoetis Registered (A)
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 35
    Performance 1M: +13,34 %
    Chart Zoetis Registered (A)
    ISIN: US98978V1035
    WKN: A1KBYX
    Die Zoetis Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Zoetis-Aktie über 85 US-Dollar und die Frage, ob nach der Rallye eine Konsolidierung folgt. Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen: Umsatz und bereinigtes EPS lagen über den Prognosen, zudem wurde der Jahresausblick für das EPS angehoben. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer diskutieren Anleger über weiteres Aufwärtspotenzial und Gewinnmitnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 36
    Performance 1M: +17,94 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    McCormick
    Tagesperformance: -3,03 %
    Platz 37
    Performance 1M: +6,17 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,03 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 38
    Performance 1M: +0,02 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 39
    Performance 1M: +18,88 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 40
    Performance 1M: +12,21 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    zurückvorwärts
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im States 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     