Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +14,67 %
Performance 1M: +41,31 %
Tagesperformance: +13,64 %
Performance 1M: +4,34 %
Tagesperformance: +13,01 %
Performance 1M: +30,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,56 %
Performance 1M: -13,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vistra (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,37 %
Performance 1M: -6,41 %
Tagesperformance: +10,14 %
Performance 1M: -28,19 %
Tagesperformance: +9,98 %
Performance 1M: -50,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,73 %
Performance 1M: +8,67 %
Tagesperformance: +8,16 %
Performance 1M: -22,09 %
Tagesperformance: +8,15 %
Performance 1M: -19,91 %
Tagesperformance: +8,12 %
Performance 1M: -33,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,75 %
Performance 1M: -17,06 %
Tagesperformance: +7,38 %
Performance 1M: +7,51 %
Tagesperformance: +7,38 %
Performance 1M: -10,59 %
Tagesperformance: +7,10 %
Performance 1M: -8,52 %
Tagesperformance: +7,09 %
Performance 1M: -2,67 %
Tagesperformance: +7,04 %
Performance 1M: +13,83 %
Tagesperformance: +6,89 %
Performance 1M: -32,96 %
Tagesperformance: +6,86 %
Performance 1M: -39,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,68 %
Performance 1M: +8,25 %
Tagesperformance: -6,38 %
Performance 1M: -22,66 %
Tagesperformance: -5,96 %
Performance 1M: -27,91 %
Tagesperformance: -5,04 %
Performance 1M: +9,11 %
Tagesperformance: -4,49 %
Performance 1M: +11,20 %
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: -6,87 %
Tagesperformance: -3,78 %
Performance 1M: +16,48 %
Tagesperformance: -3,67 %
Performance 1M: +1,42 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: +11,27 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +13,42 %
Tagesperformance: -3,24 %
Performance 1M: +1,61 %
Tagesperformance: -3,19 %
Performance 1M: +19,97 %
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: +15,13 %
Tagesperformance: -3,14 %
Performance 1M: +24,56 %
Tagesperformance: -3,14 %
Performance 1M: +13,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +17,94 %
Tagesperformance: -3,03 %
Performance 1M: +6,17 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +0,02 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: +18,88 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: +12,21 %